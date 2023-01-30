Примерно в 25 километрах от Слуцка есть деревня Шведы (Швяды). Очень хотелось разузнать, почему она так называется и связано ли это как-то со шведами.

Собирали всем миром

Поворот с трассы на Шведы весьма примечателен. Здесь установлен поклонный крест и сооружение, напоминающее придорожную часовню.

По словам местных жителей, инициатором возведения этого комплекса стал минчанин Павел Гаврилович, у которого здесь дом. На строительство собирали всей деревней. Освятил его отец Серафим (Павлюченко), настоятель храма в агрогородке Вежи.

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Одна улица

Сама деревня представляет собой одну улицу с названием Центральная, на которой когда-то было 54 дома.

Теперь коренных жителей, наверное, стало меньше, чем дачников, которые приобретают дома и их благоустраивают.

Нужно отметить, что к оформлению некоторых хозяева подошли творчески, обустроили и детские площадки.

Внешний вид домов с улицы весьма приятный.

Из живности повстречалась большая сторожевая собака.

Хотя кто-то по старинке обходится простой шваброй.

Старожилы показали место, где ещё в 70-х стояла 4-летняя школа, а потом в этом же здании был клуб. Здесь «крутили» кино, устраивали свадьбы и вечеринки. Всё пропало с развалом СССР.

История с дорогой на кладбище

Совсем уж невероятную историю рассказали про похороны. Неподалёку от деревни расположено деревенское кладбище. По словам местных жителей, от деревни туда через поле проходила дорога. Но как-то аграрии её перепахали заодно с сельхозугодьями. И когда возникла необходимость хоронить местного жителя, то машину с гробом через поле тащил трактор.

Легенда про название деревни Шведы

Что касается происхождения названия Шведы, то существует легенда, что здесь «шведский король потерял шапку» (во время Северной войны шведы вели боевые действия на территории нынешней Беларуси в 1706-1708 годах). Согласно историческим источникам, шведы тогда в этот край не дошли, а только до Слуцка. Поэтому этимология названия деревни скрывается, скорее всего, в другом. Например, Шведы — от Швецы. Или возможны другие варианты: шведом называли молодого таракана, а брюкву — шведка.

В целом знакомство с деревней Шведы было приятным. Особенно располагают люди. Но об этом будет своя история.

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