Примерно в 25 километрах от Слуцка есть деревня Шведы (Швяды). Очень хотелось разузнать, почему она так называется и связано ли это как-то со шведами. 

Собирали всем миром

Поворот с трассы на Шведы весьма примечателен. Здесь установлен поклонный крест и сооружение, напоминающее придорожную часовню.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного
Фото: Александр Шелехов

По словам местных жителей, инициатором возведения этого комплекса стал минчанин Павел Гаврилович, у которого здесь дом. На строительство собирали всей деревней. Освятил его отец Серафим (Павлюченко), настоятель храма в агрогородке Вежи.

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Одна улица

Сама деревня представляет собой одну улицу с названием Центральная, на которой когда-то было 54 дома.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного

Теперь коренных жителей, наверное, стало меньше, чем дачников, которые приобретают дома и их благоустраивают.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного

Нужно отметить, что к оформлению некоторых хозяева подошли творчески, обустроили и  детские площадки.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного

Внешний вид домов с улицы весьма приятный.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного

Из живности повстречалась большая сторожевая собака.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного

Хотя кто-то по старинке обходится простой шваброй.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного

Старожилы показали место, где ещё в 70-х стояла 4-летняя школа, а потом в этом же здании был клуб. Здесь «крутили» кино, устраивали свадьбы и вечеринки. Всё пропало с развалом СССР.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного

История с дорогой на кладбище

Совсем уж невероятную историю рассказали про похороны. Неподалёку от деревни расположено деревенское кладбище. По словам местных жителей, от деревни туда через поле проходила дорога. Но как-то аграрии её перепахали заодно с сельхозугодьями. И когда возникла необходимость хоронить местного жителя, то машину с гробом через поле тащил трактор.

Какую историю про похороны рассказали в Шведах под Слуцком, и что ещё там примечательного
Впереди, где видны деревья, расположено кладбище. Фото: Александр Шелехов

Легенда про название деревни Шведы

Что касается происхождения названия Шведы, то существует легенда, что здесь «шведский король потерял шапку» (во время Северной войны шведы вели боевые действия на территории нынешней Беларуси в 1706-1708 годах). Согласно историческим источникам, шведы тогда в этот край не дошли, а только до Слуцка. Поэтому этимология названия деревни скрывается, скорее всего, в другом. Например, Шведы — от Швецы. Или возможны другие варианты: шведом называли молодого таракана, а брюкву — шведка.

В целом знакомство с деревней Шведы было приятным. Особенно располагают люди.  Но об этом будет своя история.

Если вы хотите, чтобы мы приехали в вашу деревню и рассказали о ней, то звоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.