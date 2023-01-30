За сутки 27 января в семи ДТП погибли пять человек, сообщает МВД Беларуси. Смертельные аварии произошли в результате лобовых столкновений. Ещё 12 человек за сутки получили в ДТП травмы.

Утром в Новогрудском районе в дорожно-транспортном происшествии погибли двое сотрудников милиции. В Борисовском районе водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение и погиб. Вечером в Бобруйском районе водитель Ford при обгоне столкнулся со встречным авто, в результате двое пассажиров получили смертельные травмы.

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ГАИ Минской области обращается к водителям: по возможности исключите обгоны! В неблагоприятных погодных условиях этот манёвр может привести к ДТП. Просьба быть максимально осторожными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать безопасную скорость движения, избегать на трассе беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Необходимо следить за дорожной ситуацией возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов. Не меньшей осторожности требует движение во дворах, где, как правило, много припаркованных автомобилей. Здесь возможно внезапное появление пешеходов, в том числе детей и пожилых людей.

А пешеходам важно использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге, особенно в тёмное время суток. Следует передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в полной безопасности вашего манёвра.