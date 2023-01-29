В Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) поступают жалобы от пользователей Wildberries на то, что маркетплейс снимает деньги даже с удалённых из аккаунта банковских карт белорусов. Об этом на пресс-конференции рассказал директор центра Андрей Гаев.

О такой практике маркетплейса стало известно из жалоб покупателей. К примеру, пользователь привязал к аккаунту банковскую карту, но затем решил удалить её из аккаунта и привязать другую карточку. Маркетплейс же в случае, если на действующей привязанной карте нет или недостаточно средств, списывает недостающую сумму с карты, которая была удалена пользователем, пишет Myfin.by.

Как сообщил Андрей Гаев, маркетплейс предоставил Национальному центру защиты персональных данных разъяснение по ситуации: в Wildberries считают, что действуют правомерно, так как информация о применяемой практике содержится в договоре публичной оферты, к которому присоединяется каждый пользователь во время регистрации.

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«Мы проанализировали ситуацию и видим, что для целей заключения договора о приобретении тех или иных товаров использование информации об удалённых картах не является необходимым», — заявил Гаев.

По его словам, здесь усматривается избыточность обработки персональных данных, а также нарушен принцип их прозрачности.

«Пользователь, нажимая кнопку «Удалить карту», уверен, что сведения о ней на маркетплейсе больше не содержатся и не используются», — пояснил директор центра.

Сейчас в НЦЗПД готовят требование к юридическому лицу — представителю маркетплейса в Беларуси о прекращении такой практики.

Напомним, МАРТ решило подать иск в отношении белорусского юрлица Wildberries из-за того, что онлайн-магазин не прекратил брать с пользователей деньги за возврат исправных товаров, проигнорировав тем самым прямое предписание министерства, выпущенное в декабре прошлого года. В итоге с 14 января маркетплейс все же отменил на своей площадке взимание указанной платы и должен был вернуть списанные ранее средства до 17 января.

Вскоре стало известно о том, что на Wildberries по решению суда были наложены штрафы в размере 9 и 10 базовых величин (333 и 370 рублей соответственно).

Кроме того, глава КГК сообщил, что ситуацию c Wildberries решили после вмешательства Александра Лукашенко.