Вступил в силу новый регламент Евросоюза (ЕС), теперь сверчков замороженных, сушёных или в виде порошка можно использовать в пищу, пишет 1prof.by.

Каковы преимущества этого продукта? Как должна быть маркирована продукция? Что именно сейчас разрешено? Ответы на вопросы попытался дать немецкий портал Tagesschau.

Каждый новый продукт питания должен быть одобрен ЕС. Согласно постановлению, только вьетнамской компании Cricket One разрешено продавать в ЕС частично обезжиренный порошок из домашнего сверчка (Acheta domesticus). После анализа научных исследований это насекомое было включено в список новых продуктов.

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Какие продукты можно будет найти с содержанием домашних сверчков?

Муку из них теперь можно будет найти в хлебе и булочках, в печенье, крекерах, в смесях для выпечки, макаронах, соусах, супах, заменителях мяса и молока, продуктах из картофеля и даже в шоколаде. В этом случае продукты не могут быть помечены как веганские или вегетарианские. Ещё неизвестно, будут ли такие продукты широко распространены. И если да, то как быстро.

До сих пор ассортимент пищевых продуктов с насекомыми представлял собой «действительно очень маленькую нишу на рынке», — объясняет химик пищевой промышленности Армин Валет из Гамбургского центра консультаций потребителей.

В Германии в настоящее время доступно лишь несколько продуктов с небольшим количеством насекомых, например, сладкие батончики или макаронные изделия. До того, что порошок из насекомых подмешают в печенье или муку, «действительно далеко», утверждает Валет.

Можно ли съесть насекомых, не подозревая об этом?

Нет, потому что на продуктах должно быть указано, что там насекомые. «Мы не знаем, что он каким-то образом примешан», — говорит защитник прав потребителей.

Комиссия ЕС ясно дает понять: «Каждый может решить для себя, покупать ли ему продукты, приготовленные из насекомых или с их использованием».

Армин Валет призывает к чёткой маркировке на упаковке: «Чтобы было легко понять каждому. Например, «печенье с насекомыми» или «макароны с насекомыми».

На что обратить внимание аллергикам?

Как и многие другие пищевые продукты, порошок из насекомых в редких случаях может вызывать реакции, например, у людей с аллергией на ракообразных, моллюсков и клещей домашней пыли. Соответствующая информация должна быть записана в непосредственной близости от списка ингредиентов. В частности, хитин экзоскелета насекомых может вызывать аллергические реакции. Трудноусвояемая клетчатка содержится также в моллюсках и грибах.

После оценки различных исследований Европейское управление по безопасности пищевых продуктов пришло к выводу: порошок домашнего сверчка в рекомендуемых количествах безопасен.

Насколько питательны насекомые?

Во всем мире потребляется более 1900 видов насекомых. В различных исследованиях Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) обнаружила, что они являются очень питательным и здоровым источником пищи с высоким содержанием белка, витаминов, ненасыщенных жирных кислот, клетчатки и минералов. По данным Федеральной ассоциации потребителей Германии, содержание белка в них аналогично говядине, свинине или мясу индейки, но варьируется в зависимости от вида насекомого.

Как насчёт устойчивости?

По данным экологической организации WWF, экологический баланс у сверчков значительно лучше, чем у говядины, свинины и курятины.

«По сравнению с мясом для производства насекомых требуется значительно меньше сельскохозяйственных угодий», — говорится в сообщении WWF. По сравнению с курицей, примерно на 50% меньше.

По данным ФАО, сверчкам требуется примерно в двенадцать раз меньше корма по сравнению с крупным рогатым скотом, чтобы производить такое же количество белка. Во время выращивания насекомых в атмосферу выбрасывается меньше парниковых газов.

С 26 января также можно будет использовать в пищу личинок жука-чернотелки (Alphitobius diaperinus). Аналогичные правила уже существуют для саранчовых и личинок жёлтого мучного жука (Tenebrio molitor).