M&M’s откажется от своих маскотов в рекламе: в Mars почти прямо объясняют отказ усталостью от скандалов вокруг гендера и пола конфет. Говорят, хотели объединять людей, а не разъединять. Теперь представлять бренд будет комик Майя Рудольф — уже на Супербоуле увидим, в каком виде это будет. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

В американских медиа каждый новый цвет конфеты M&M’s вызывал кучу скандалов и споров. Ведущую Fox News Марта Маккаллум так это достало, что в одном из эфиров она ёмко описала весь абсурд этих споров:

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«Я думаю, в Китае думают так: ‘О, хорошо, продолжайте фокусироваться на этом. Продолжайте концентрироваться на том, чтобы дать людям M&M’s их собственного цвета, пока мы захватываем все месторождения полезных ископаемых во всём мире’».