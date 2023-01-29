Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. В 11-м выпуске пришло время обратить свой взор на восточную часть Беларуси. В Могилёвской области тоже есть классные места. Одним из лучших городов области является Кричев, куда «Прыгоды слуцака» отправились спустя несколько столетий вслед за Екатериной II и князем Потемкиным.

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Где находится Кричев? Если взять за ориентир Могилёв, то к этому областному центру добавьте ещё 110 километров в восточном направлении. А именно более 2 часов на дизеле от того же Могилёва. Если кратко: Кричев находится далеко. Очень далеко.

Реклама

Но разве этим испугаешь случчанина? Вызов принят: «Прыгоды слуцака» отправились в путь. Выбрав, правда, крайне неудачную для такой цели погоду. Но обо всём по порядку.

Город по форме если и не напоминает полусапог как на Аппенинском полуострове, то все равно можно заметить, как он вытянулся сверху вниз. Поэтому несмотря на своё относительно небольшое количество населения (по последним данным в городе проживает чуть меньше 24 000 человек) добраться от вокзала до центра и местонахождения почти всех достопримечательностей пешком не представляется возможным! А уж при таком обильном снегопаде, который случился 10 декабря 2022 года в момент моего посещения, то и подавно можно не помышлять о лёгкой прогулке.

Все трудности логистики я почувствовал на себе. Дизель из Могилёва медленно довёз меня до железнодорожной станции «Кричев-1». Насладиться стариной вокзала, паровозом, установленном на станции, и немолодой водонапорной башней, мне сразу не удалось. Потому что вся толпа чуть ли не бегом ринулась к автобусной остановке, откуда отправлялся городской автобус. Я последовал за толпой – и оказался прав.

Через 15 минут я спокойно вышел возле автовокзала, откуда до концентрации всех достопримечательностей было рукой подать. Но только в хорошую погоду. В итоге путь занял значительно дольше запланированного, даже несмотря на все старания доблестных работников коммунальных служб, убиравших снег.

Ну вот и первая достопримечательность — городище «Городец». Именно тут обосновались первые поселения Кричева много веков назад.

Вторая достопримечательность — Воскресенская церковь. Этот православный храм находится аккурат на самой центральной площади города. Возраст храма превышает 140 лет. В годы советской власти в здании находился сначала Дом культуры, затем кинотеатр. Уже в 1990-е годы из развлекательных целей церковь стала исполнять свои прямые обязанности.

Через дорогу возле нынешнего Дома культуры располагаются знак о признании любви к Кричеву и упоминание о существовании в городе судоверфи.

Идём дальше, чтобы попасть на место бывшего Кричевского замка, который находился на Замковой горе. Сегодня замка не существует, но зато на замчище стоит Свято-Николаевская церковь. Археологи уверяют, что это первая церковь в Кричеве. Сейчас точно самая старая в городе. Самого замка же нет уже свыше 200 лет.

Честно, от замчища ожидал увидеть больше. Тем не менее, минут 10-15 здесь погулять можно, хотя территория очень небольшая.

Ну, а мы идём к вишенке на торте всей поездки: Кричевскому дворцу! Да-да, как раз на этом самом месте Потёмкин давал приём Екатерине II. После золотого времени во дворце размещалась школа, а сегодня тут ЗАГС и музей. Оба учреждения пользуются популярностью.

Жаль, что отвратительная погода не дала насладиться красотой дворца в полную меру. Поэтому не повторяйте мою ошибку — и приезжайте в Кричев летом. Ну, а я отправился на железнодорожный вокзал, чтобы вернуться в Могилёв. Хорошая новость: зимние пейзажи за окном просто невероятны!

Башня возле вокзала

ЖД вокзал

Воскресная церковь

Дворец Потёмкина

Замковая гора

Кричев-городище

Кричевская-судоверфь

Центральная площадь

Свято-Николаевская церковь

Старый паровоз возле ЖД