Уже больше полутора лет в Минске не регистрируют ИП. К тому же с этого года для мелких предпринимателей существенно изменились налоговые правила, и многим из них теперь придётся менять формат работы. Office Life с помощью сервиса проверки контрагентов Statuspro.by посмотрел, сколько индивидуальных предпринимателей появилось в стране за прошлый год, а сколько — ликвидировалось.

Итак, по данным Statuspro.by, на 1 января 2023 года в Беларуси зарегистрировано около 260 тыс. индивидуальных предпринимателей.

За прошлый год в Беларуси зарегистрировались 15 495 индивидуальных предпринимателей. В ликвидацию ушли почти на 10 тыс. больше — 24 861. Больше всего ИП зарегистрировалось в феврале — 1 654, а ушло в ликвидацию в этом месяце на 4 ИП меньше — 1 650.

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Больше всего ИП ушло в ликвидацию в декабре — 5 059. Это почти в 8 раз больше, чем зарегистрировалось. В декабре зарегистрировалось всего 649 ИП.

Положительная тенденция наблюдалась с мая по август. В этих месяцах ИП появлялось больше, чем ушло в ликвидацию. Тенденция изменилась с сентября: с этого месяца решение о закрытии своего дела принимало больше ИП, чем регистрировалось новых.

Мы также посмотрели, в каких сферах чаще всего закрывали свой бизнес мелкие предприниматели, а в каких — открывали.

Больше всего ИП ликвидировалось в розничной торговле — 4 795. В этой сфере зарегистрировались 4 441. На втором месте по ликвидациям — транспорт и перевозки. В этой сфере ликвидировались 2 614 ИП, зарегистрировалось же больше, чем ликвидировалось — 2 846. На третьем место оптовая торговля — 1 505 ликвидаций против 1 012 регистраций. В IT-сфере — 1 497 ИП в ликвидации против 836 регистраций.

Ранее сообщалось, что с 17 августа 2021 года в Минске не регистрируют ИП. В регионах регистрация не прекращалась. Из-за невозможности зарегистрировать ИП в столице предприниматели начали открывать ИП в регионах. С такой регистрацией можно работать и в Минске.