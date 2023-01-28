Поговорка «с кем поведешься, от того и наберешься» приобретает новый смысл, — согласно исследованию, опубликованному в Nature, люди, живущие в одном доме, делят не только крышу, но и микробов, живущих во рту и в кишечнике, пишет телеграм-канал «Boom! Science».

Исследователи проанализировали ДНК из 10 000 образцов стула и слюны людей со всего мира, и выяснили, что независимо от места жительства, образа жизни и любви к гигиене, люди вовсю обмениваются бактериями с соседями по квартире. Особенно это касается микробиома рта — он совпадает у домочадцев в среднем на 32%, а микробиом кишечника — на 12%. На микробиом кишечника больше всего влияет общение с матерью в младенчестве — в первый год жизни у младенца и матери половина бактерий кишечника общая. А на микробиом рта, конечно, больше всего влияет супруг или партнёр. Чем дольше живёшь с кем-то вместе, тем больше похожи ваши бактерии — видимо, они тоже вносят свой вклад в то, что «муж и жена — одна сатана». И заболевания, связанные с дисфункцией микробиома, включая рак, диабет и ожирение, могут частично передаваться таким образом, то есть вероятность их возникновения у соседей по дому из-за этого усиливается.

Наши друзья, скорее всего, также влияют на нас не только своими мыслями и эмоциями, — просто до изучения этого влияния у исследователей руки еще не дошли. Интересно, а с домашними животными у нас есть общие микробы и не влияет ли это на сходство собак с хозяевами?