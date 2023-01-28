В Германии мебель можно забрать с улицы бесплатно

Эта формула, которая для многих стран звучит парадоксально, в Германии является вполне рабочей. Любому человеку, которому нужен стол или комод, известно: мебель можно забрать с улицы бесплатно. И она будет в хорошем состоянии! Почему так исторически сложилось? И что делать, если хлам скопился у вас?

Sperrmüll, так он называется, — это громоздкий, крупногабаритный мусор, который не выбросишь в обычный контейнер. Шкафы, стулья, столы, кровати, диваны, матрасы… Нередко такие находки можно обнаружить на немецких улицах — возле мусорных баков или просто так, сложенные в кучу на тротуаре. Конечно, люди выставляют их не от доброты душевной или заботы о ближнем. Таким образом немцы избавляются от вещей, которые стали ненужными.

Шпермюль отправляется на улицу для того, чтобы его забрала специальная мусороуборочная машина, ну или любой прохожий, кому он приглянулся. Это хороший вариант и для тех, кто выбрасывает, и для тех, кто подбирает.

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Круговорот подержанной мебели

Если, к примеру, ваш диван пришёл в негодность, поломался, вам пришлось бы его куда-то пристраивать, тратя на это своё время и деньги. А так вы вызываете машину, которая бесплатно забирает надоевший вам предмет интерьера. И всё!

Выгода человека, успевшего подобрать мебель с улицы, тоже очевидна: он экономит на покупке. Немцы часто избавляются от хороших, качественных вещей, которые вышли из моды или просто надоели. Как говорится, человек купил себе что-то новенькое и хочет избавиться от чего-то старенького. А кому-то другому это старенькое прослужит ещё не один год. Такой круговорот подержанной мебели косвенно помогает и окружающей среде: снижает общее потребление. А значит, экономятся ресурсы не только в наших карманах, но и планеты.

Кстати, для некоторых, особо предприимчивых, забрать с улицы добротную вещь — это ещё и своего рода бизнес. Люди собирают подержанную мебель или технику, приводят её в порядок и перепродают на блошиных рынках или в интернете.

Но если это не ваш случай, вы не хотите возиться с продажей или мебель настолько старая, что её не продать, то избавляться от неё придётся при помощи шпермюль. Вот только тащить на улицу диваны и столы просто так, конечно же, нельзя. Тем, кто хочет от чего-то избавиться, стоить помнить о правилах. Иначе можно нарваться на штраф. Как правильно избавляться от крупногабаритного мусора? Что можно выбрасывать, а что нет? И какого размера штраф грозит за нарушения?

За мебелью — не в магазин

Начнём с неприятного, со штрафов. А они могут быть довольно ощутимые. Выставленный без разрешения к мусорным бакам стул может вернуться к вам обратно вместе со штрафом в 50 евро. А за мебель покрупнее — шкафы, кухонные шкафчики — штраф может составить и 500 евро, и 1500. Это уж как решит ответственная за порядок служба. Нельзя просто так выбрасывать на улицу и технику — старые телевизоры, микроволновки, стиральные машинки — кара за подобное может быть похлеще, чем за мебель. Ещё один важный нюанс: если вы выбрасываете технику в нерабочем состоянии, отрежьте провод. Таким образом, человек, увидевший её на улице, поймёт, что вещь не стоит тащить домой. И она поедет прямиком на свалку, как ей и положено.

Так как же сделать всё правильно? Для начала вам нужно оформить вызов мусоровоза по своему адресу. Это можно сделать по телефону или онлайн. Удобнее, конечно, второй вариант. Заходите на сайт, заполняете заказ, отмечая галочками, какой мусор хотите выбросить. Дальше, получив информацию о дне приезда машины по вашему адресу, рано утром, до 7 часов, выносите мебель наружу. Заказ нужно делать обязательно, так как мусоровозы не патрулируют по улицам города в поисках старой мебели. Как правило, на основе заказов составляется маршрут, и машина выезжает. В определённые дни или по необходимости.

И ещё, внимание: вся крупная корпусная мебель должна быть разобрана. Это касается шкафов, кухонных шкафчиков, пеналов, кроватей… Их нужно разобрать и аккуратно сложить деревянные панели друг на друга или вдоль стены.

Бесплатно вызывать машину можно ограниченное количество раз: от одного до трёх в год. Да и количество мусора лимитируется. Как правило, это 2-3 кубометра на человека или семью, прописанную по адресу. В разных городах по-разному. Если мусор не смогли увезти за один раз, то придётся заново вызывать машину или везти остатки самому в пункты приёма.

Так избавляются от большого мусора в Кёльне или Дюссельдорфе. В других городах шпермюль забирают не по заказу, а в определённые дни или, к примеру, всего несколько раз в год. Расписание работы мусороуборочных машин известно заранее. И тогда, с утра или накануне вечером, люди выставляют свою старую мебель на улицу.

Есть и ещё одна схема, когда мебель выставляется не в день приезда машины, а, например, по пятницам. А мусор забирают по понедельникам. Таким образом остаётся пару дней для того, чтобы часть мебели разобрали по домам желающие. Ну и, конечно, мусоровоз можно вызвать приватным образом, оплатив его приезд. Кстати, есть города, где вывоз крупного мусора по умолчанию не может быть бесплатным. В Берлине, к примеру, это стоит от 50 евро за каждый приезд машины.

Казалось бы, логичный вопрос: почему всё так сложно устроено? В одном городе вызывают машину, в другом — ждут какого-то определённого дня… Правила выброса крупногабаритного мусора, действительно, отличаются в разных федеральных землях. Всё дело в том, что любой городской муниципалитет имеет право самостоятельно принять решение, как, когда и сколько будет стоить жителю расстаться со своим хламом. Так что детали того, какая схема работает у вас, придётся узнавать самим. Как правило, найти информацию можно на официальном сайте вашего города. Ну или спросить у соседей.

Добавлю только, что тем, кто забирает мебель с улицы, не стоит стесняться. Этим не брезгуют и сами немцы. Если вещь хорошая и нужна, практичный немец с удовольствием прихватит её с улицы к себе домой.

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