К вечеру, 27 января, случчанка заметила на дереве ворону енота. Она позвонила за советом что делать в редакцию «Кур’ера», а потом сообщила о находке в МЧС.

Пока шла спасательная операция, собравшая множество детей из соседней музыкальной и художественной школ, «Кур’ер» узнал, что это тот самый енот Толян, который в прошлом году был героем нашей публикации: «Всё, что видит на своём пути, ломает». Жительница Слуцка рассказала, как они с парнем завели енота в квартире».

По сути, енот на дереве просто спал, коротая время до ночи и никого не трогал. Всё могло обойтись без МЧС, если бы приехали хозяева – он бы услышал голос хозяев и спустился сам. А так енота забрал знакомый хозяев и он передаст им беглеца.