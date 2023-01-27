На ближайшее время анонсировано четыре «прямых телефонных линии».

В субботу, 28 января , — Ирина Владимировна Петрович , управляющий делами Слуцкого райисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (801795) 7 50 18.

, — , управляющий делами Слуцкого райисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (801795) 7 50 18. В субботу, 28 января , — Сергей Викторович Левкович , первый заместитель председателя Минского облисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (8 017) 500 41 60.

, — , первый заместитель председателя Минского облисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (8 017) 500 41 60. В субботу, 28 января, — Николай Николаевич Карпенков, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками, генерал-майор. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 374 80 08. Можно задавать вопросы, которые касаются перспектив развития внутренних войск МВД, специфики выполняемых ими служебно-боевых задач, порядка призыва на срочную службу и поступления на службу по контракту, а также обучения на факультете внутренних войск Военной академии.

• В среду, 1 февраля, — Лидия Михайловна Ковчур, начальник отдела статистики Слуцкого района. Звоните с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону (801795) 9 75 99. «Горячая линия» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.