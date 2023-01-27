За 2022 год в специзолятор Слуцкого РОВД попало 1622 человека. «Процесс вытрезвления» прошли 1577 жителей, из них — 1461 мужчин, 118 женщин, 98 пенсионеров, сообщает газета «Слуцкі край».

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1150 человек поместили в специзолятор за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;

377 — за мелкие хищения в состоянии алкогольного опьянения;

7 — за мелкое хулиганство в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

За «пребывание» в специзоляторе человек платит 2,5 базовой величины (сейчас это 92,5 рубля) за расходы, в том числе за тёплое отапливаемое и освещённое помещение, кровать, туалет, услуги сотрудников милиции, медицинскую помощь, обеспечение личной и имущественной безопасности.

«К сожалению, свободных мест у нас практически не бывает», — говорит Дмитрий Шкляревский, начальник специализированного изолятора Слуцкого РОВД.

В ТЕМУ. Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото внутри