На этой неделе героями публикаций «Кур’ера» стали бывший замначальника ООП Слуцкого РОВД, меценат Владимир Бойко, который получил награду, и пенсионер, который рыбачит на слуцком пляже.

Николай Василенко



Николай Василенко — бывший заместитель начальника отдела охраны правопорядка Слуцкого РОВД. Он более 30 лет посвятил службе в органах внутренних дел, а начинал с должности милиционера патрульно-постовой службы. На днях Николая Васюка торжественно проводили на пенсию.

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ушёл на пенсию Замначальника отдела охраны правопорядка Слуцкого РОВД

Владимир Бойко

Владимир Бойко — слуцкий предприниматель и коллекционер, который известен своим трудом по увековечению памяти о Великой Отечественной войне. В январе он получил знак отличия «За адзнаку ў ваенна-мемарыяльнай рабоце». Владимир Бойко вложил много труда и свои деньги в то, чтобы увековечить память бойцов 121-й стрелковой дивизии Красной Армии. Он установил в местах их гибели мемориал. Именно с его подачи и началось активное изучение военной истории дивизии.

увековечение памяти бойцов 121-й стрелковой дивизии Случчанин Владимир Бойко получил награду за

Николай Русак

Николай Русак — пенсионер из Слуцка, который увлекается рыбалкой. Он ездит рыбачить на городской пляж в 11-м городке. Ещё иногда ездит на «дизеле» на Солигорское водохранилище. Жена Николая Анна любит готовить рыбу. Вместе пара уже 47 лет. «Нас ведь как воспитывали: раз женился, то на всю жизнь», — говорит мужчина. Ещё Николай любит собирать грибы и ягоды в лесу.

О чём рассказал слуцкий рыбак «Нас ведь как воспитывали: раз женился, то на всю жизнь».

Никита Долбик и Илона Кузина

Ученики Мелешковской средней школы побывали в Доме правительства Беларуси. Они рассказали, что их поразило запомнилось и какие вопросы они задали Валентине Ражанец, депутату Палаты представителей

Никита Долбик: «Ничего подобного раньше не видел. Куда-то далеко от Слуцка я ни разу не ездил. Путешествуем мы обычно на велосипедах поблизости. Но самые яркие впечатления — от увиденного в Доме правительства. В Овальном зале запомнилась огромная люстра в форме звезды, белый пол, колонны, красивая сцена. Когда показывали документы, картины, рассказывали о войне, то лучше понимаешь, что люди сражались и не сдавались в тяжелейших условиях. Вспомнил деда, который в 16 лет ушёл в партизаны и воевал с фашистами».

Илона Кузина: «Эта поездка помогла понять, как работают депутаты. Но я бы депутатом не хотела быть. Нужно уметь работать с большим числом документов, и большая ответственность. Посмотрели экспозицию о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Потрясает, какие страшные зверства творили фашисты в концлагерях и гетто… детей убивали».