Случчанка отчаялась приучить дочь учить уроки самостоятельно. Женщина рассказала, что девочка за три года учёбы в школе ни разу не делала домашнее задание сама. Это стало огромной проблемой для матери. Можно ли исправить ситуацию, разбирает слуцкий психолог Марина Чижик.
«Неужели все так мучаются? — восклицает Светлана. — Я не могу отойти от неё. А надо же ещё домашнюю работу успеть: сварить, что-то прибрать и хоть немного самой отдохнуть. Если отхожу от неё, работа замирает. При возвращении вижу то же недописанное предложение, или нерешённый пример, или неоконченный рисунок… Пока меня нет, дочь бежит попить или перекусить, включает мультики, идёт к игрушкам. Делает всё, но только не уроки. сколько раз уговорами, разговорами ни просила её делать хоть что-то самой — нет и всё.
Я сама очень ответственная, в школе была отличницей, считаю, что если есть способности, то учиться нужно хорошо. Об этом не раз ей говорила. Дочь привыкла получать хорошие отметки, участвовать в конкурсах, но только всё от начала до конца с моей помощью. Первые три года я воспринимала всё как должное, думала, что приучаю к тому, как правильно всё делать. А теперь меня пугает отсутствие её самостоятельности…
Пробовала не контролировать уроки, но тогда она их не делает совсем, несмотря на неоднократное напоминание. В результате всё равно подключаюсь я, делаем уроки ночью, ребёнок не высыпается, утром плачет. И во всём виновата опять же … я. Как приучить её делать уроки самостоятельно и отвечать за себя? Я планирую менять работу и буду приходить поздно вечером. Что будет тогда — она скатится на двойки? Как переломить ситуацию?».
Как сломать вредный стереотип
«За три года мама выработала и закрепила у ребёнка динамический стереотип — уроки делать только с мамой. Почему он так прочно усвоен? Потому что результатом этих действий были хорошие оценки, похвала учителя, победа в конкурсах. Классическая схема выработки рефлексов: сделал — получил награду. Ждать самостоятельности при таком подходе — нереально.
А ведь задача родителей на начальном этапе состоит совсем в другом — научить, как именно делать уроки самостоятельно. Ребёнок может иметь выдающиеся способности, но у него не будет сформирован минимальный навык самоорганизации. Чтобы теперь переучить, потребуются огромные усилия как от родителей, так и от ребёнка. Ведь он будет противиться более трудной для него схеме. В данном случае залог успеха в постепенном, но постоянном движении в нужном направлении», — считает психолог Марина Чижик.
Как переучить
- Спокойные и обстоятельные разговоры с дочерью должны быть. Но одними объяснениями пользы самостоятельности не обойтись. Нужно сужать свою роль в подготовке домашнего задания. Например: «Переписываем текст вместе (как обычно), а потом ты подчёркиваешь слова сама». Если получилось — хвалить, подчёркивая, что ребёнок смог сделать это сам. Затем начинать писать текст вместе, а дописывает и подчёркивает ребёнок сам. Конечная цель — ребёнок сам читает задание и думает, что от него требуется, и сам пишет, а к маме обращается только тогда, когда есть вопросы.
- Если дочь привыкла получать хорошие оценки, то неизбежны разговоры о том, что оценка зависит только от её усилий. Если не подготовится и получит плохую отметку, тогда почувствует свою ответственность. Роль матери — постоянно видеть и подчёркивать только самостоятельные успехи дочери. Хвалить, что она добилась этого сама, и мотивировать на личные достижения. Между тем ребёнок должен понимать, что родители его любят вне зависимости от полученных им оценок.
- Когда дочь станет справляться с заданиями, вместе определяйте время на уроки и последующее за этим поощрение. «Сейчас ты садишься заниматься, а потом поедим мороженое, посмотрим мультики, прогуляемся». Совместно составленное расписание дня хорошо поможет в самоорганизации ребёнка.
- Контроль выполнения домашнего задания можно оставить на определённом этапе, пока не убедитесь, что у ребёнка устоялась привычка нести ответственность за результат. Так ребёнок будет чувствовать контроль и то, что родителям небезразлична его учёба. Многие дети в этом возрасте попытки родителей приучить к самостоятельности воспринимают как безразличие к себе. Самостоятельность не равно безразличие.
- Стоит проговаривать с ребёнком обязанности и роль каждого члена семьи. Объяснять, что родители работают, а работа ребёнка — учёба. Стоит приучать его к совместному выполнению домашних дел, чтобы он не воспринимал мать как обслуживающий персонал.
- Умение учиться формируется постепенно, под контролем взрослого, и не одномоментно. Тут важны системность, последовательность. Нельзя сегодня бросить ребёнка одного, завтра — учить с ним от «а» до «я», послезавтра — снова оставить, а потом — снова учить вместе. Непоследовательность и хаос не формируют самостоятельность.
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