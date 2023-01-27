Случчанка отчаялась приучить дочь учить уроки самостоятельно. Женщина рассказала, что девочка за три года учёбы в школе ни разу не делала домашнее задание сама. Это стало огромной проблемой для матери. Можно ли исправить ситуацию, разбирает слуцкий психолог Марина Чижик.

«Неужели все так мучаются? — восклицает Светлана. — Я не могу отойти от неё. А надо же ещё домашнюю работу успеть: сварить, что-то прибрать и хоть немного самой отдохнуть. Если отхожу от неё, работа замирает. При возвращении вижу то же недописанное предложение, или нерешённый пример, или неоконченный рисунок… Пока меня нет, дочь бежит попить или перекусить, включает мультики, идёт к игрушкам. Делает всё, но только не уроки. сколько раз уговорами, разговорами ни просила её делать хоть что-то самой — нет и всё.

Я сама очень ответственная, в школе была отличницей, считаю, что если есть способности, то учиться нужно хорошо. Об этом не раз ей говорила. Дочь привыкла получать хорошие отметки, участвовать в конкурсах, но только всё от начала до конца с моей помощью. Первые три года я воспринимала всё как должное, думала, что приучаю к тому, как правильно всё делать. А теперь меня пугает отсутствие её самостоятельности…

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Пробовала не контролировать уроки, но тогда она их не делает совсем, несмотря на неоднократное напоминание. В результате всё равно подключаюсь я, делаем уроки ночью, ребёнок не высыпается, утром плачет. И во всём виновата опять же … я. Как приучить её делать уроки самостоятельно и отвечать за себя? Я планирую менять работу и буду приходить поздно вечером. Что будет тогда — она скатится на двойки? Как переломить ситуацию?».

Как сломать вредный стереотип

«За три года мама выработала и закрепила у ребёнка динамический стереотип — уроки делать только с мамой. Почему он так прочно усвоен? Потому что результатом этих действий были хорошие оценки, похвала учителя, победа в конкурсах. Классическая схема выработки рефлексов: сделал — получил награду. Ждать самостоятельности при таком подходе — нереально.

А ведь задача родителей на начальном этапе состоит совсем в другом — научить, как именно делать уроки самостоятельно. Ребёнок может иметь выдающиеся способности, но у него не будет сформирован минимальный навык самоорганизации. Чтобы теперь переучить, потребуются огромные усилия как от родителей, так и от ребёнка. Ведь он будет противиться более трудной для него схеме. В данном случае залог успеха в постепенном, но постоянном движении в нужном направлении», — считает психолог Марина Чижик.

Как переучить