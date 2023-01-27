«Кур’ер» посмотрел объявления на сайтах kufar.by, realt.by и krama.kurjer.info (в пятницу, 27 января) и выбрал свежее объявление по продаже частного дома недалеко от Слуцка.

Дом расположен в деревне Михейки. За него просят 184 501 рубль, или $69900 по курсу Нацбанка. Для сравнения, в Минске 2-комнатная квартира в жилом комплексе (микрорайон «Новая Боровая»), который обещают сдать в 2024 году, стоит $66660.

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