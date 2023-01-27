Чем прославил себя и Слуцк фотограф Сомир Юхнин

В среду, 25 января, большой интерес любителей краеведения Слуцка вызвала лекция историка Игоря Титковского про творческие работы о нашем городе и его окрестностях фотохудожника Сомира Юхнина.
Когда в Слуцке появились фотосалоны
Первый фотосалон открылся в Слуцке в 1874 году Гирша Лефеля и его компаньона Любатынского. В течение 10 лет это было единственное фотоателье в городе.
Максимальное количество можно было насчитать в 1902 году – 5 фотосалонов. Известны фамилии владельцев фотосалонов в Слуцке: Гутцеит, Резизер, Козлин Ракава, Грозовский. Периодически здесь имели свои филиалы минские фотографы.
Почему в историю вошёл именно Юхнин
Фотоателье Сомира Юхнина появилось в Слуцке в феврале 1896 года. Он приехал в Слуцк из Витебска в 26 лет. Сначала для работы арендовал помещение, позже купил дом на Шоссейной улице. Появилась семья, родились дочь София и сын Лев.
Как и другие фотографы, Юхнин занимался салонной портретной фотографией. Однако его взгляды на фотографию были гораздо шире. Он был в курсе последних явлений и течений в фотографии, новых идей в культуре. Его работы были отмечены золотой медалью на международной выставке в Антверпене (Бельгия) в 1907 г. и почётным дипломом на сельскохозяйственной выставке в Слуцке в 1908 году.
Он много ездил по городу и окрестным сёлам, снимал жителей города и села, занятия людей, интересные пейзажи и строения. Значимой работой, которая до сих пор вызывает интерес у краеведов, учёных, коллекционеров, стала серия фотооткрыток.
Фотооткрытки о Случчине
Юхнин наладил выпуск почтовых карточек. И с 1904 по 1914 год сделал 3 выпуска.
- Первый выпуск был сделан примерно в 1904-1905 гг. Их нумерация заканчивалась цифрой 12 (возможно, их было больше, но они не идентифицированы). Открытка № 4 известна по выпуску этой серии.
- Второй выпуск был произведён в период 1910-1912 гг. В нём, вероятно, 30 штук. На сегодняшний день последней известной открыткой является номер 29.
- Третий выпуск, вероятно, был произведён в период 1912-1914 гг. Нумерации нет.
Их сюжеты выполнены с душевной теплотой и любовью к городу, людям, к их труду и культуре, захватывает природные уголки.
Сюжеты фотографий Юхнина условно можно разделить:
- Культовые, где запечатлены сооружения, связанные с религией;
- Учебные заведения;
- Улицы;
- Городские зарисовки;
- Жители Случчины.
Во время рассказа Игоря Титковского у слушателей возникали светлые воспоминания своего детства и молодости. Мы активно обсуждали фотографии и выясняли, какой ракурс и с какой места в городе были сделаны снимки. И после лекции краевед Андрей Попов продолжил комментировать достопримечательности Слуцка.
Встреча слушателей и лекторов получилась не только познавательной, но и очень творческой и душевной.
Лекции по краеведению, истории Случчины проходят каждую среду в здании Слуцкой епархии.