Чем прославил себя и Слуцк фотограф Сомир Юхнин

В среду, 25 января, большой интерес любителей краеведения Слуцка вызвала лекция историка Игоря Титковского про творческие работы о нашем городе и его окрестностях фотохудожника Сомира Юхнина.

Когда в Слуцке появились фотосалоны

Первый фотосалон открылся в Слуцке в 1874 году Гирша Лефеля и его компаньона Любатынского. В течение 10 лет это было единственное фотоателье в городе.

Максимальное количество можно было насчитать в 1902 году – 5 фотосалонов. Известны фамилии владельцев фотосалонов в Слуцке: Гутцеит, Резизер, Козлин Ракава, Грозовский. Периодически здесь имели свои филиалы минские фотографы.

Почему в историю вошёл именно Юхнин

Фотоателье Сомира Юхнина появилось в Слуцке в феврале 1896 года. Он приехал в Слуцк из Витебска в 26 лет. Сначала для работы арендовал помещение, позже купил дом на Шоссейной улице. Появилась семья, родились дочь София и сын Лев.

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Как и другие фотографы, Юхнин занимался салонной портретной фотографией. Однако его взгляды на фотографию были гораздо шире. Он был в курсе последних явлений и течений в фотографии, новых идей в культуре. Его работы были отмечены золотой медалью на международной выставке в Антверпене (Бельгия) в 1907 г. и почётным дипломом на сельскохозяйственной выставке в Слуцке в 1908 году.

Он много ездил по городу и окрестным сёлам, снимал жителей города и села, занятия людей, интересные пейзажи и строения. Значимой работой, которая до сих пор вызывает интерес у краеведов, учёных, коллекционеров, стала серия фотооткрыток.

Фотооткрытки о Случчине

Юхнин наладил выпуск почтовых карточек. И с 1904 по 1914 год сделал 3 выпуска.

Первый выпуск был сделан примерно в 1904-1905 гг. Их нумерация заканчивалась цифрой 12 (возможно, их было больше, но они не идентифицированы). Открытка № 4 известна по выпуску этой серии.

Второй выпуск был произведён в период 1910-1912 гг. В нём, вероятно, 30 штук. На сегодняшний день последней известной открыткой является номер 29.

Третий выпуск, вероятно, был произведён в период 1912-1914 гг. Нумерации нет.

Их сюжеты выполнены с душевной теплотой и любовью к городу, людям, к их труду и культуре, захватывает природные уголки.

Сюжеты фотографий Юхнина условно можно разделить:

Культовые, где запечатлены сооружения, связанные с религией;

Учебные заведения;

Улицы;

Городские зарисовки;

Жители Случчины.

Во время рассказа Игоря Титковского у слушателей возникали светлые воспоминания своего детства и молодости. Мы активно обсуждали фотографии и выясняли, какой ракурс и с какой места в городе были сделаны снимки. И после лекции краевед Андрей Попов продолжил комментировать достопримечательности Слуцка.

Встреча слушателей и лекторов получилась не только познавательной, но и очень творческой и душевной.

Лекции по краеведению, истории Случчины проходят каждую среду в здании Слуцкой епархии.