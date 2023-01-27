В газете «Слуцкі край» опубликовали часть планов по благоустройству Слуцка в 2023 году, которыми поделился с изданием Александр Хоревич, зампредседателя райисполкома. Вкратце пересказываем, что планируют сделать.

Комплексное благоустройство дворовых территорий в микрорайоне улицы Строителей.

Дальнейшее благоустройство пляжа в 11-м городке.

Откроются скейт-площадка и новая детская зона в городском парке.

В микрорайоне «Чехова» устроят площадку для выгула собак с урнами и камерами видеонаблюдения.

Новый комплекс для занятий спортом на улице Тутаринова (как возле школы №5).