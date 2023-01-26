Топ-8 вещей, которые удивляют уехавших в Германию

Переезд в Германию нельзя назвать скучным. От трудностей и потрясений до знаний, которые вы получаете, вживаясь в новую культуру.

В этой статье собраны несколько удивительных вещей, которые подмечают люди, переехавшие жить в Германию.

1. Германия не работает как часы

Для внешнего мира Германия имеет имидж сверхорганизованной и эффективной страны. Люди, живущие здесь, знают, что это миф. Возьмём, к примеру, железнодорожное сообщение. С января по ноябрь прошлого года только 65,6% — чуть менее двух третей поездов дальнего следования — прибыли вовремя, а с июля по август 2022 года пунктуальность упала даже ниже 60%.

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Есть и такие проекты, на завершение которых уходит целая вечность. Например, открытие берлинского аэропорта BER было отложено на 9 лет.

2. Обязательно иметь с собой наличные деньги

Многие иностранцы, прибывшие в Германию, стремятся воспользоваться кредитной картой или бесконтактными методами оплаты во многих барах, ресторанах и кафе страны. Но в этом есть одна большая проблема — в Германии по-прежнему очень популярны наличные деньги.

Нередко здесь можно увидеть таблички с надписью: «Nur Bargeld» — только наличные.

3. Страшно проверять свой почтовый ящик

Ещё одна любопытная вещь, которую быстро узнаешь о Германии, когда живёшь здесь, — это то, что вам действительно нужно следить за почтой, которую вы получаете. В то время как другие страны перешли на электронную почту, Германия всё ещё предпочитает отправлять многие вещи по почте.

Открыть почтовый ящик после нескольких дней или отпуска и обнаружить просроченные счета со страшным Mahnung (предупреждением) — это ужасно. Будь то Rundfunkbeitrag (абонентская плата за теле- и радио­вещание) или Finanzamt (налоговая инспекция), вам придётся иметь дело с этими письмами и учреждениями, чтобы оставаться на хорошем счету в Германии.

4. Люди обнажаются в сауне

Живя в Германии, вы быстро узнаете, что существуют строгие правила, когда речь заходит о том, что разрешается надеть в сауну. А именно: ничего.

Во многих странах отсутствие купальника в сауне считается в лучшем случае негигиеничным, а в худшем — извращен­ным. Но в Германии считается гораздо более гигиеничным быть обнажённым. Конечно, с подложенным под себя полотенцем.

5. Пить пиво в общественных местах считается социально приемлемым

В Германии удивительно видеть, насколько социально приемлемо пить пиво, где бы вы ни находились. Пиво в метро? Почему бы и нет. Пиво во время прогулки до ближайшего бара? Естественно! Пиво по дороге домой с работы? Конечно!

Существует даже разговорное немецкое слово, обозначающее пиво, которое вы пьёте во время прогулки, — Wegbier (буквально «пиво в дорогу»).

6. Очень легко попасть в другие страны

Благодаря тому, что Германия распо­ложена в центре Европы и имеет границы с девятью другими странами, здесь очень легко сесть на поезд или самолёт и быстро оказаться в совершенно другом месте. Германия граничит с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами, Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Швейцарией.

Да и до других стран Европы совсем недалеко.

7. Страхование — это действительно важная вещь

Для многих людей будет большим сюрпризом узнать, насколько Германия одержима страхованием. Здесь нужно думать не только об обычном страховании, например, на случай ограбления, но и о так называемом страховании частной ответственности — Haftpflichtversicherung. Вы должны иметь такую страховку на случай причинения вами ущерба, даже если это несчастный случай. Например, если вы разбили чей-то ноутбук или поцарапали машину своим велосипедом.

8. Хорошая государственная поддержка

В Германии очень хорошо развито социальное государство. Если вы потеряете работу, то получите материальную поддержку. Здесь серьёзно относятся к правам работников, крепкие профсоюзы.

Вам будет приятно узнать, что в Германии существуют щедрые пособия, а также отпуск по уходу за ребёнком.