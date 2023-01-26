Следственное управление УСК по Минской области расследует уголовное дело об убийстве 3-летнего ребёнка в Слуцке.

По данным следствия, вечером 14 января поступило сообщение о смерти маленького мальчика. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

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Установлено, что трагедия произошла в многодетной семье из Слуцка. Родители уверяли правоохранителей, что малышу просто стало плохо и они вызвали скорую помощь, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти 3-летнего мальчика. Исследование показало, что ребёнок умер в результате сильного удара по голове.

Незамедлительно, по подозрению в совершении преступления, сотрудники милиции задержали родителей погибшего ребёнка. В ходе допросов они признались, что регулярно избивали ребёнка, потому что он плохо себя вёл и часто плакал, тем самым раздражал их. За это семейная пара наказывала сына, но в тот роковой вечер, не рассчитав силу, забили до смерти.

Действия родителей квалифицированы следствием по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего). С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка действиям пары будет дана по результатам расследования.

В настоящее время дети (1, 4 и 13 лет) изъяты из семьи и находятся в приюте под наблюдением специалистов. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 14 января в Слуцке произошли два убийства. В первом случае от удара ножом погиб мужчина. Во втором — скончался 3-летний мальчик.