С 22 января в Беларуси изменились правила купли-продажи, а также регистрации транспортных средств. Стало удобнее или лучше, покажет время, но вопросы к изменениям уже есть.



Портал «Автобизнес» разбирался в обновлённом Указе №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» и постановлении Совмина №964, которым вносятся изменения в правила комиссионной торговли.

ГАИ и нотариусы

Осуществить регистрацию договоров купли-продажи автомобилей можно теперь не только в Госавтоинспекции. И если с данной процедурой в ГАИ всё остаётся по-прежнему, то с регистрацией договоров у нотариусов возникают вопросы. В постановлении Минюста №139 об этой процедуре говорится следующее.

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При удостоверении договора нотариус проверяет:

принадлежность транспортного средства собственнику, указанному в свидетельстве о регистрации;

государственную регистрацию снятого с учёта транспортного средства;

наличие или отсутствие ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок согласно базе данных ГАИ;

снятие с учёта транспортного средства по свидетельству о регистрации с отметкой ГАИ о снятии с учёта;

наличие иных сведений о нотариальном удостоверении договора после снятия транспортного средства с учёта;

факт нахождения транспортного средства в общей совместной собственности супругов.

Проверить — это, конечно, хорошо. Но как? Указом предусмотрено, что необходимые базы данных для проверки и внесения сведений о сделках появятся у нотариусов лишь в 2024 году, а до этого момента они будут делать это путём направления соответствующих запросов, а затем направлять документы в ГАИ на бумажном носителе. Это долго. И да, до похода к нотариусу машину нужно снять с учёта, а когда вы всё оформите, нотариус обязан вам разъяснить, что нужно посетить ГАИ для регистрации сделки, что прописывается в договоре. Может, удобнее сразу в ГАИ пойти?

Право собственности

В соответствии с п.7 указа право собственности на транспортное средство приобретателя возникает, а право собственности лица, отчуждающего транспортное средство по договору, прекращается с момента:

государственной регистрации договора;

нотариального удостоверения договора или соглашения об исполнении нотариально удостоверенного договора (если в соответствии с договором момент возникновения права собственности у приобретателя не совпадает с моментом нотариального удостоверения договора);

фактической передачи транспортного средства приобретателю, оформленной актом приёма-передачи, — при заключении договора между физическим и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в простой письменной форме.

С юрлицами — только безнал

Проведение юрлицами, индивидуальными предпринимателями расчётов с физическими лицами, в том числе по договору комиссии, а также физлицами расчётов с юрлицами, ИП за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме (п.9 указа). Новшество направлено на повышение прозрачности расчётов, чтобы в договоре не указывалась стоимость автомобиля, отличающаяся от реально переданной за него суммы.

Физлицам при совершении двусторонней сделки по-прежнему можно рассчитываться между собой наличными.

Счета-справки отменяются

Это главное новшество. Торговать счетами-справками направо и налево, как это было ранее, больше не получится. И хотя счёт-справка — это быстро и удобно, десятки тысяч «левых» счетов-справок погрузили рынок бэушных автомобилей в неконтролируемый хаос.

Тем не менее счета-справки, выданные до 22 января 2023 года, имеют свою юридическую силу и являются основанием для постановки транспортного средства на учёт в ГАИ.

Купил — зарегистрируй

Покупатели (юрлица, физлица, ИП) обязаны регистрировать транспорт до последующей продажи. Без госрегистрации его дальнейшее отчуждение не допускается. Исключение составляют юрлица и предприниматели, осуществляющие торговлю автомобилями.

Позвонить 102

При сдаче автомобиля в комиссионный автомагазин, если имеются явные признаки видоизменения VIN или такой номер отсутствует либо не соответствует представленным документам (свидетельству о регистрации), комиссионер обязан сообщить об этом по телефону в органы внутренних дел. А дальше приедет милиция, проведёт осмотр места происшествия, назначит экспертизу, после чего с большой долей вероятности автомобиль превратится в «вещь», на которой ни ездить, ни продать.

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