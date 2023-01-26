«Кур’ер» и в новом году продолжает подписывать на газету героев своих публикаций.

В этот раз нашим новым подписчиком стала Людмила Мазникова, бывший директор Слуцкого ДК. В №2 от 12 ян­варя мы рассказывали, что Людмила Ивановна, которая 22 года руководила ДК, 18 января вышла на пенсию.

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