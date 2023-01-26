Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что в Беларуси создают межведомственную комиссию для работы с гражданами, желающими вернуться на родину, сообщает БелТА.

Комиссию возглавит генеральный прокурор. В неё войдут представители общественности, депутаты, должностные лица госорганов.

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«Те, кто находится за рубежом, желает вернуться на родину, но чего-то опасается, будут иметь возможность обратиться (информация будет размещена во всех средствах массовой информации) в комиссию и получить соответствующие разъяснения — о возможности вернуться, о наличии либо отсутствии каких-то претензий со стороны государственных органов к этому конкретному лицу», — рассказал Андрей Швед.

Работу планируют вести с каждым гражданином индивидуально. Сейчас разрабатывается проект президентского указа о создании комиссии.