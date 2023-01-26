С 1 февраля в Беларуси подрастут пенсии и пособия на детей, вырастет единый налог для ИП и физлиц и потяжелеют жировки.

Изменится бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума пересчитывают каждый квартал, в том числе и 1 февраля. С 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года БМП был 339,83 рубля.

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Пенсии повысят

Министерство труда и соцзащиты проанонсировало повышение пенсий с 1 февраля этого года. В целом власти планируют повысить пенсии в этом году три раза, как и в прошлом.

Вырастут пособия на детей

Также Минтруда сообщает, что с 1 февраля на 9% увеличится пособие по уходу за ребёнком до 3 лет. Размеры пособия составят:

на первого ребёнка – 605,99 рубля;

ребёнка – рубля; на второго и последующих детей – 692,56 рубля;

детей – рубля; на ребёнка-инвалида – 779,13 рубля.

В следующий раз, в соответствии с законодательством, пособия на детей пересчитают 1 августа.

Сильно вырастет единый налог

В феврале случится тот самый рост единого налога, который был предусмотрен новым Налоговым кодексом. Единый налог вырастет и у ИП, и у самозанятых (физлиц). К примеру, единый налог для слуцких ИП, торгующих продтоварами, увеличивается в 2 раза, а для тех, кто торгует непродовольственными товарами, — в 3 раза по сравнению с январём. Альтернатива для ИП — подоходный налог, а для самозанятых — налог на профессиональный доход, которые считаются в процентах от дохода.

Вырастут суммы в жировках

С 1 января 2023 года в Беларуси поднялись некоторые тарифы на коммунальные услуги. Соответственно, в феврале, когда придут жировки за январь, они будут уже «потяжелевшими» на 9 рублей 53 копейки из расчёта на типовую «двушку» с тремя проживающими в квартире при условии нормативного потреблении услуг. При этом тариф на отопление не вырос.

В феврале начнётся весенний призыв

24 января Александр Лукашенко подписал Указ № 19 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Документ предусматривает призыв в феврале-мае на срочную службу и службу в резерве граждан Беларуси призывного возраста, которые не имеют права на отсрочку или утратили право на отсрочку. Также на службу в резерве призовут первокурсников вузов сельскохозяйственного профиля, которые имеют право на отсрочку и изъявили желание пройти такую службу.

Обновят базу «тунеядцев»

Ежеквартально, в том числе в феврале, в Беларуси обновляется база не занятого в экономике населения. Те, кто попадёт в эту базу, должны платить за газ, отопление и подогрев воды по полным тарифам. Тем, кто работает или учится за границей, нужно было предоставить документы до 21 января, чтобы их не включили в этот список.

Вернут региональный сбор за пересечение границы

С 1 февраля 2023 до 1 января 2025 года на территории Брестской, Витебской и Гродненской областей опять вводится местный сбор за пересечение государственной границы. Во всех трёх регионах размер сбора — 1 базовая (сейчас это 37 рублей). Сбор уплачивается с каждого транспортного средства, пересекающего границу, независимо от количества пассажиров.

МТБанк установит плату за некоторые операции

МТБанк с 1 февраля будет взимать плату за банковский перевод валюты за пределы банка — 1,5% от суммы, но не менее 125 рублей. Для пользователей линеек Prime line и Prime — 1% от суммы, но также не менее 125 рублей. За размен монет на банкноты и банкнот на монеты также вводится плата в зависимости от суммы.