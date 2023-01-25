На этой неделе в Слуцкую больницу за первичной медицинской помощью ежедневно обращались 180-190 человек, а в структуре заболевших острыми респираторными инфекциями на долю детей приходилось порядка 56%.

Для сравнения, с 9 по 15 января к врачам каждый день обращались приблизительно 185 человек, из них детей — до 42%. То есть при примерно одинаковом количестве пациентов, доля несовершеннолетних увеличилась на 14%.

Реклама

«А вот в конце января — начале февраля, как и в предыдущие годы, мы не исключаем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом», — сообщают специалисты Слуцкого ЦГиЭ.

Как и раньше, респираторные инфекции вызывают: риновирусы, вирусы гриппа А/H1N1 («свиной» грипп), гриппа В, респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы, бокапарвовирусы, аденовирусы, коронавирусы SARS-CoV-2.

Какими вакцинами прививают против коронавируса

Для первичной и бустерной вакцинации взрослых и детей против COVID-19 в Слуцком районе применяются:

китайская цельновирионная вакцина Vero Cell (Sinopharm),

кубинская белковая субъединичная вакцина СОБЕРАНА 02 (SOBERANA®02).

Для вакцинации взрослых также используются:

I и II компоненты комбинированной векторной вакцины Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, РБ),

российская векторная вакцины Спутник Лайт,

кубинская белковая субъединичной Соберана Плюс СТ (SOBERANA®ST).

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, то звоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.