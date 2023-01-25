На прошлой неделе «Кур’ер» рассказывал историю жительницы агрогородка Лучники, где начали делать ливневую канализацию. Девушка пожаловалась, что работы начались осенью 2022 года, а зимой их приостановили. Улица была в грязи и ямах, по ней тяжело пройти или проехать, особенно после дождей.

24 января случчанка сообщила «Кур’еру», что ямы на улице заделали и по ней теперь можно проехать. Мы посмотрели, что сегодня происходит в Лучниках.

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