На прошлой неделе «Кур’ер» рассказывал историю жительницы агрогородка Лучники, где начали делать ливневую канализацию. Девушка пожаловалась, что работы начались осенью 2022 года, а зимой их приостановили. Улица была в грязи и ямах, по ней тяжело пройти или проехать, особенно после дождей.

24 января случчанка сообщила «Кур’еру», что ямы на улице заделали и по ней теперь можно проехать. Мы посмотрели, что сегодня происходит в Лучниках.

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Слуцк, Лучники, Слуцкий район, ливневая канализация, ремонт, улица, дороги
Фотографии: Глеб Рулёв

Слуцк, Лучники, Слуцкий район, ливневая канализация, ремонт, улица, дороги

Слуцк, Лучники, Слуцкий район, ливневая канализация, ремонт, улица, дороги

Слуцк, Лучники, Слуцкий район, ливневая канализация, ремонт, улица, дороги

Слуцк, Лучники, Слуцкий район, ливневая канализация, ремонт, улица, дороги

Слуцк, Лучники, Слуцкий район, ливневая канализация, ремонт, улица, дороги

Слуцк, Лучники, Слуцкий район, ливневая канализация, ремонт, улица, дороги

Слуцк, Лучники, Слуцкий район, ливневая канализация, ремонт, улица, дороги

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