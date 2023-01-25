С 1 января в Беларуси заработал новый Налоговый кодекс. Изменения коснулись, кроме прочих, ремесленников и самозанятых.

Самозанятые должны выбрать между единым налогом и новым налогом — на профессиональный доход. Ремесленники, соответственно, между налогом на профдоход и ремесленным сбором. Тем, кто выберет налог на профдоход, нужно будет скачать специальное приложение и зарегистрироваться в нём.

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Выгодно ли переходить на налог на профдоход

Налоговый консультант Елена Авчинникова пояснила следующее. Если у вас большой доход, вам выгоднее остаться на едином налоге, хоть он и вырос, потому что это фиксированная сумма. А если у вас маленький доход, выгоднее будет перейти на налог, который исчисляется процентами с дохода.

Кто может платить налог на профдоход

Есть несколько десятков видов деятельности, при которых можно платить налог на профдоход. Это такие популярные направления, как торговля выпечкой и кулинарией, фото- и видеосъёмка, маникюр и парикмахерские услуги, репетиторство, перетяжка мебели и многое другое. Узнать, можете ли вы с вашим бизнесом платить налог на профдоход, можно, прочитав постановление Совета Министров РБ от 8 декабря 2022 года №851 на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.

Как зарегистрироваться и пользоваться приложением. Инструкция

О том, как зарегистрироваться в приложении «Профдоход», подробно объясняет на своём сайте Министерство по налогам и сборам. Пересказываем их видеоинструкцию для наших читателей.

Скачать приложение можно на айфон через App Store, на андроид или на компьютер через Google Play. Также есть возможность использовать веб-версию на сайте МНС. Чтобы найти приложение в App Store или Google Play, нужно в строке поиска в этих сервисах набрать «профдоход». Высветится одноимённое приложение, которое нужно скачать.

Открыть приложение и нажать кнопку «Приступить к работе» внизу экрана.

Затем, если вы уже имеете учётную запись, нужно выбрать кнопку «Войти в учётную запись», а если ещё не имеете — кнопку «Начать регистрацию».

Прочитайте текст согласия на обработку персональных данных и нажмите кнопку «Согласен». Прочитайте соответствие условиям. Нажмите «Соответствую условиям», если это так.

Появится окошко, которое предупреждает, что зарегистрироваться в приложении можно, только если у вас есть идентификационный номер паспорта гражданина Беларуси. Если у вас нет такой возможности, то вам нужно идти в налоговую.

Дальше нужно выбрать способ идентификации: через межбанковскую систему (МСИ) или через мобильного оператора.

Если вы выбрали МСИ, то нужно ввести идентификационный (длинный) номер из паспорта, и вы окажетесь на странице МСИ, где нужно пройти процедуру аутентификации, следуя инструкции.

Если вы выбрали мобильного оператора, нужно ввести в первую строчку идентификационный номер паспорта, а во вторую — номер телефона. Далее нужно выбрать из списка своего мобильного оператора. На ваш номер будет отправлен код по СМС, который нужно ввести в появившуюся строку.

Выбрать область и район места регистрации. Появится окошко о том,

что вы успешно постав­лены на налоговый учёт и вам присвоен учётный номер плательщика (УНП). А если вы уже стояли на этом учёте, то в этом окошке появится присвоенный ранее УНП.

Нажмите кнопку «Далее».

Появится ваш логин, сгенерированный автоматически. Сохраните его. После регистрации его можно будет поменять в настройках. Придумайте пароль, соблюдая указанные требования к его сложности, и введите его в этом же окне.

Введите адрес своей электронной почты и выберите секретный вопрос для восстановления доступа к личному кабинету, если вы забудете пароль.

Нажмите кнопку «Продолжить».

Ваш телефон предложит вам настроить способ идентификации. Появится окошко, в котором нужно будет ввести пин-код (который вы придумаете сами).

После этого появится вопрос: «Вас поставить на учёт в качестве плательщика дохода на профессиональный доход?» Нужно нажать «Да».

Затем нужно будет пройти опрос, являетесь ли вы получателем пенсии в РБ, иностранном государстве, платите ли ремесленный сбор и отказываетесь ли от сбора.

ВАЖНО: если ваша ремесленная деятельность, за которую вы платите сбор, отличается от той, за которую будете платить налог на проф­доход, то вы вправе не отказываться от сбора. То же самое с единым налогом: если у вас два бизнеса с разными видами деятельности, то вы можете продолжать платить единый налог по одной деятельности, а по другой стать плательщиком налога на профдоход. Нажмите кнопку «Далее».

Вы стали плательщиком налога на профдоход и можете пользоваться приложением.