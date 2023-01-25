24-летнего и 20-летнего жителей Слуцка Г. и П. обвинили в том, что ночью 2 июля 2022 года они надругались над Государственным флагом Республики Беларусь, который висел на здании стоматологической поликлиники.
Заседание суда Слуцкого района прошло 16 января 2023 года.
«Обвиняемый Г., действуя группой лиц с обвиняемым П., будучи оба в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте вблизи административного здания стоматологической поликлиники в г.Слуцке, из хулиганских побуждений, с целью демонстрации своего оскорбительного и кощунственного отношения к Государственному флагу Республики Беларусь, установленному на здании поликлиники, сломали древко флага, топтались по его полотнищу ногами, а затем умышленно порезали его», — сообщает пресс-служба суда.
Суд признал обвиняемых Г. и П. виновными в надругательстве над флагом. Каждый получил наказание: лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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