Что делали школьники из слуцкой деревни в Доме правительства

Ученики Мелешковской средней школы побывали в Доме правительства Беларуси. Никита Долбик и Илона Кузина рассказали, что им запомнилось и какие вопросы они задали Валентине Ражанец, депутату Палаты представителей Национального собрания РБ шестого созыва по Слуцкому избирательному округу №67.

Никита Долбик:

«Было ощущение, что попал в необычное место. В Овальном зале запомнилась огромная люстра в форме звезды, белый пол, колонны, красивая сцена. Ещё поразила большая фреска, на которой изображён момент наступления наших бойцов во время Великой Отечественной войны, их лица. Когда в библиотеке показывали документы, картины, рассказывали о войне, то лучше понимаешь, что люди сражались и не сдавались в тяжелейших условиях. Вспомнил деда, который в 16 лет ушёл в партизаны и воевал с фашистами. После этой поездки захотел расспросить родителей о предках подробнее.

Мы с учителем Артуром Петровичем занимаемся исследовательской работой, изучаем, как работает парламент. Было интересно посмотреть, где это всё происходит, понять, как люди управляют страной. Мы задавали вопросы депутату: сколько в нашей стране депутатов, сколько лет Валентина Витальевна работает в парламенте. Посмотрели экспозицию о деятельности Палаты представителей, узнали, как готовят законопроекты, нам показали систему электронного голосования.

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Ничего подобного раньше не видел, хорошо, что Валентина Витальевна организовала такую поездку. Куда-то далеко от Слуцка я ни разу не ездил. Путешествуем мы обычно на велосипедах поблизости: в Борках, Повстыни, Уречье, на Голубых озёрах. Был ещё на Кургане Славы и в Раубичах. Но самые яркие впечатления — от увиденного в Доме правительства».

Илона Кузина:

«Больше всего запомнился Овальный зал, мы посидели на рабочих местах. Эта поездка помогла понять, как работают депутаты. Мы спрашивали у Валентины Витальевны, как можно стать депутатом, во сколько лет, какие знания для этого нужны. Но если говорить о будущем, то я бы депутатом не хотела быть. Нужно уметь работать с большим числом документов, и это большая ответственность.

Особенно запомнилась Президентская библиотека. В читальном зале посмотрели экспозицию о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Потрясает, какие страшные зверства творили фашисты в концлагерях и гетто… детей убивали.

Меня впечатлил архив. Мы смогли подержать в руках исторические книги и документы прошлых эпох. Я люблю путешествовать, осматривать замки и старинные здания. Пока ездила только по Беларуси. Была в Мире, Несвиже, Минске, Бобруйске. Но мечтаю побывать в Египте, своими глазами увидеть древние пирамиды и традиции, совсем не похожие на наши».

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