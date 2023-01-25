Слуцкий РОВД предоставил «Кур’еру» информацию о количестве преступлений, совершённых в 2022 году, по сравнению с 2021 годом. Из этих цифр видно, что стало больше преступлений, в которых жертвы теряли деньги или имущество.

В 2022 году в Слуцком районе было зарегистрировано 613 уголовно наказуемых деяний. Это на 44 преступления меньше, чем в 2021 году. Наибольшее количество преступлений совершилось в городе — 404 случая.

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Стало больше краж, грабежей, угонов и случаев мошенничества

В 2022 году в Слуцком районе было совершено 15 грабежей (в 2021 году их было 10). Из них 12 случилось в городе и 3 — в районе. Также было 178 краж (в 2021 — 166): 89 краж в городе и 89 — на селе. Из них:

55 краж из жилищ,

14 краж мобильных телефонов,

14 краж велосипедов.

Сильно, по сравнению с позапрошлым годом, активизировались мошенники: в 2021 году было 22 случая мошенничества, а в 2022-м — уже 48 случаев. Также в 2022 году было 9 угонов (в 2021 — 5).

Стало меньше убийств, хулиганств и преступлений по «наркостатьям»

Если в 2021 году в районе совершили 4 умышленных убийства (все — в сельской местности), то в 2022 году случилось одно убийство — в городе. Также уменьшилось количество хулиганств (24 случая в 2022-м против 32-х случаев в 2021 году). Изнасилования не регистрировались ни в прошлом, ни в позапрошлом годах.

Немного сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: в 2021 году их было 42, а в 2022 году — 40. В большинстве случаев такие преступления регистрируются в городе.

Также стало меньше преступлений с участием несовершеннолетних: в 2021 году — 11 случаев, в 2022 году — 8 случаев.

Ситуация с ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий выросло с 40 в 2021 году до 50 в 2022 году. Однако стало меньше пьяных водителей: в 2021 году их было выявлено 188, а в 2022 году — 177.

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