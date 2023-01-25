Слуцкий РОВД предоставил «Кур’еру» информацию о количестве преступлений, совершённых в 2022 году, по сравнению с 2021 годом. Из этих цифр видно, что стало больше преступлений, в которых жертвы теряли деньги или имущество.
В 2022 году в Слуцком районе было зарегистрировано 613 уголовно наказуемых деяний. Это на 44 преступления меньше, чем в 2021 году. Наибольшее количество преступлений совершилось в городе — 404 случая.
Стало больше краж, грабежей, угонов и случаев мошенничества
В 2022 году в Слуцком районе было совершено 15 грабежей (в 2021 году их было 10). Из них 12 случилось в городе и 3 — в районе. Также было 178 краж (в 2021 — 166): 89 краж в городе и 89 — на селе. Из них:
- 55 краж из жилищ,
- 14 краж мобильных телефонов,
- 14 краж велосипедов.
Сильно, по сравнению с позапрошлым годом, активизировались мошенники: в 2021 году было 22 случая мошенничества, а в 2022-м — уже 48 случаев. Также в 2022 году было 9 угонов (в 2021 — 5).
Стало меньше убийств, хулиганств и преступлений по «наркостатьям»
Если в 2021 году в районе совершили 4 умышленных убийства (все — в сельской местности), то в 2022 году случилось одно убийство — в городе. Также уменьшилось количество хулиганств (24 случая в 2022-м против 32-х случаев в 2021 году). Изнасилования не регистрировались ни в прошлом, ни в позапрошлом годах.
Немного сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: в 2021 году их было 42, а в 2022 году — 40. В большинстве случаев такие преступления регистрируются в городе.
Также стало меньше преступлений с участием несовершеннолетних: в 2021 году — 11 случаев, в 2022 году — 8 случаев.
Ситуация с ДТП
Количество дорожно-транспортных происшествий выросло с 40 в 2021 году до 50 в 2022 году. Однако стало меньше пьяных водителей: в 2021 году их было выявлено 188, а в 2022 году — 177.
Правила безопасности
- Ни в коем случае никому не сообщайте данные своих банковских карт и секретные коды из СМС, паспортные данные. Перепроверяйте сообщения о «попавших в беду родственниках или знакомых». Чаще всего за ними скрываются мошенники. Также помните, что мошенники могут звонить и представляться сотрудниками милиции или банка. Уточните в милиции или банке, есть ли у них такой сотрудник. Не покупайте товары в интернете по предоплате. А если сами продаёте товар на торговой площадке — не переходите по ссылкам, которые вам присылают якобы «покупатели». Подробнее о разных схемах мошенников можно почитать по этой ссылке.
- Не оставляйте свой велосипед без присмотра. Различного рода замки и сигнализации будут лишь временным препятствием на пути вора. Если всё же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристёгивайте его велозамком и желательно оставляйте в поле зрения камер видеонаблюдения.
- В тёмное время суток выбирайте освещённые и людные улицы. Если вам навстречу идёт шумная компания, постарайтесь перейти на другой тротуар или уйти на другую улицу. Украшения лучше спрятать. Прежде чем снимать деньги в банкомате, убедитесь, что рядом нет подозрительных людей. Не носите с собой пин-код от карточки. Деньги и ценности носите во внутренних карманах одежды, в закрытых сумках.