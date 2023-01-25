Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 26 января.

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. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

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О льготах инвалиду по оплате «коммуналки»

В «Кур’ер» с вопросом обратилась жительница Слуцка, инвалид II группы. Она живёт одна, но в квартире прописан сын, и ей отказывают в льготе по оплате ЖКУ. Женщина интере­суется, может ли она получить льготу на оп­лату ЖКУ как одиноко проживающая.

Личный опыт. Как я создавала флорариум

В прошлом году сыну подарили кактус, ему нравятся эти растения. Но так получилось, что от переувлажнения он пропал. Сын расстроился и стал просить взамен новый. Я решила: «Сделаю сыну флорариум, он точно будет в восторге!». Изучила мастер-классы в интернете, подобрала необходимые растения и материалы.

Как я была единственной на встрече с депутатами

В среду, 18 января, в Слуцкой районной центральной библиотеке должен был состояться отчёт трёх депутатов райсовета перед избирателями за 2-е полугодие 2022 года. На встречу пришли четыре человека: сами депутаты и корреспондент «Кур’ера».

«Хочу жить как султан!». 36-летний мужчина не хочет жениться, а мать страдает, что у сына нет семьи

Случчанка Светлана просит своего сына жениться, а сын отказывается, говорит: «Хочу жить как султан!». Первая его любовь закончилась разрывом, а дальше ничего не складывается. Мать переживает, что сын останется одиноким.

«В январе у меня теперь сразу три праздника»

Полина Уласовец — первая случчанка нового тысячелетия и века. Дата её рождения — 01.01.01 (1 января 2001 года). В этом месяце Полине исполнилось 22 года.

«Кур’ер» писал о ней, когда она только родилась, когда пошла в школу и когда была подростком.

Сейчас Полина работает в банке и празднует 1 января уже три праздника: Новый год, день рождения и свой профессиональный праздник.

Продажа и покупка авто по новым правилам

С 22 января в Беларуси изменились правила купли-продажи, а также регистрации транспортных средств. Стало удобнее или лучше, покажет время, но вопросы к изменениям уже есть.

Утвердили бюджет Слуцкого района–2023. Сколько и на что планируется потратить

Слуцкий районный Совет депутатов утвердил бюджет Слуцкого района на 2023 год. По расходам он составит в сумме 219 497 535 белорусских рублей — в эквиваленте $83,1 млн по курсу Нацбанка на 20 января.

Творчество не кормит, но без него нельзя

13 января своё 55-летие отметил Олег Шапель, слуцкий художник, член Союза народных мастеров Беларуси, лауреат многочисленных конкурсов. О себе и своей работе читателям «Кур’ера» он рассказывал несколько лет назад. Предлагаем читателям то самое интервью с художником Олегом Шапелем.

Вясковыя жыхары аб сённяшнім і мінулым

У мінулым 2022 годзе «Кур’ер» наведаў больш за 50 вёсак нашага рэгіёна. У новым годзе мы таксама будзем выязджаць у вёскі і расказваць чытачам аб жыцці сялян. Першыя паездкі «Кур’ер» зрабіў у вёскі Еўлічы і Белічы. Вось пра што распавялі нам іх жыхары.

«Гудзон» вдохнул новую жизнь». Мнение жителя Слуцка

Читатели регулярно пишут в редакцию, оставляют отзывы, сообщают о своих наблюдениях. Среди обращений всегда находятся такие, в которых случчане подмечают позитив­ные измене­ния в жизни города.