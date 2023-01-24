Слуцкий райисполком анонсировал встречу работников налоговой инспекции по Минской области с индивидуальными предпринимателями и физлицами. Напомним, что подобная встреча, только для одних ИП, недавно проходила на Слуцком рынке, и туда пришло больше 40 человек.

Собрание состоится 31 января, начало в 11.00. Место проведения — актовый зал Слуцкой центральной районной библиотеки (улица Копыльская, 2А).

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Вопросы, которые рассмотрят на встрече:

изменения в налогообложении индивидуальных предпринимателей в 2023 году;

порядок приёма наличных денежных средств;

порядок применения налога на профессиональный доход.

Ранее: Обсудили и налоги, и кассы, и накладные. Как прошла встреча ИП с налоговой на Слуцком рынке