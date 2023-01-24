Финал национального отбора детского музыкального конкурса и конкурса исполнителей эстрадной песни фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдёт в субботу, 18 марта, сообщает БелТА.
В ТЕМУ. В Слуцке приглашают на кастинг конкурса красоты «Мисс Беларусь».
Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края.
«Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.
«Кур’ер» приглашает читателей стать активными участниками проекта «Слуцк — культурная столица Беларуси».
Как это можно сделать? Очень просто.
- Если вы рисуете, лепите, вырезаете, мастерите, создаёте авторские вещи;
- если вы пишете стихи и прозу;
- если вы хорошо фотографируете и ваш фотоархив хранит множество снимков о культурной жизни Слуцка и случчан;
- если вы пишете музыку и играете на музыкальных инструментах;
- если вы поёте и танцуете — свяжитесь с нами!
А если вы знаете таких замечательных мастеров — подскажите нам!
Давайте покажем и расскажем вместе о разнообразии культурной жизни Слуцка, о наших талантах и самородках, о традициях и начинаниях!
Пишите: info@kurjer.info. Звоните: (801795) 2 05 05, (8025) 663 74 40, (8025) 766 94 94, (8044) 766 94 94.