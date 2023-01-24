Идёт ремонт моста через Случь. Движение затруднено

На автодороге в направлении Погост – Красная Слобода идёт ремонт моста через реку Случь. Мост был построен в первой половине шестидесятых годов минувшего столетия.

Заказчиком работ является ООО «Беларуськалий». По словам рабочих, занятых на ремонте моста, его пролёты будут приподняты и усилены. В связи с тем, что под мостом в недрах земли прошли выемки калийных солей, опоры моста вместе с поверхностью земли осели.

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Как сказал Александр Дробинко, мастер ООО «Спецмостстрой» (город Минск), ремонтные работы будут закончены в конце мая 2023 года.

Въезд на мост регулируется светофором.

Северная сторона моста отделена искусственным препятствием. Под мостом с этой стороны ведутся работы.

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