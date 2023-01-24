В Беларуси заработал Единый реестр имущества (eri2.nca.by). В начале января «Кур’ер» протестировал новый ресурс и посмотрел, что в Слуцком районе зарегистрированы 44 пустующих дома. Сейчас их 53, два из них — в городе.

Пустующие дома в Слуцке

1. Улица Криводубовская, 13А

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Дом расположен в районе ДСУ-9. По описанию он в аварийном состоянии — частично провалилась крыша, фундамент разрушен, стены покосились. Кадастровый номер участка: 624650100001004992.

2. Улица Малое Журово, 16

Бревенчатый дом расположен в частном секторе между территорией Слуцкого сыродельного комбината и вокзалом. «Кур’еру» не удалось найти этот дом. Не знали о нём и местные жители.

Другие дома, которые претендовали на статус «пустующих»

Летом 2022 года Слуцкий райисполком сообщал, что комиссия выявила жилые дома, в отношении которых «имеются основания для признания их пустующими».

Улица Малое Журово, 12А

Улица Козинцева-Прокопчика, 44

Улица Козинцева-Прокопчика, 32-1

Улица Старобинская, 27

Улица Виленская, 18

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