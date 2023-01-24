Во вторник, 24 января, Александр Лукашенко заявил, что время индивидуальных предпринимателей в том виде, в котором они появились в Беларуси, прошло.



«В те времена они взяли на себя приличную обузу. В сумках, мешках, как в Беларуси говорят, торбах возили что-то, продавали, обеспечивали и так далее. Мы их породили до 200 тысяч в нашей стране. И некоторые ИП (мы на них посмотрели) стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики-заводы тянет. Тот же «АМКОДОР»… Сравнить с индивидуальными предпринимателями — небо и земля», — заявил Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Он попросил свою администрацию ещё раз объяснить ИП, почему они «должны подняться на уровень выше и, как все физические или юридические лица, платить налог», но при этом «по-цивилизованному, по-человечески с ними обойтись».

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«Надо им просто разъяснить, каким путём мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству. Надо с ними разговаривать. Нельзя так, чтобы… придёт какое-то время — и они очумевшие, не разобравшись, опять выскочат на улицу, и мы с ними будем бороться. Надо упреждать такие вещи», — сказал Лукашенко.

Напомним, что Слуцкий райисполком анонсировал встречу работников налоговой инспекции по Минской области с индивидуальными предпринимателями и физлицами. Она пройдёт 31 января.