Читатели «Кур’ера» за последнюю неделю делились с редакцией своими мнениями, рассказывали о творческих людях, предлагали, как использовать пустующие здания, задавали вопросы по строительству и благодарили продавцов.

Про забытую покупку

Случчанка Ольга благодарит продавцов за то, что вернули ей забытую покупку. «Зашла вечером за продуктами в магазин №60 в 12-м городке. Была очень уставшая, дома «на автомате» разобрала пакет. А утром хватилась, что нет десятка яиц. Утром поехала на работу, магазин был ещё закрыт. Вечером всё же заглянула туда, вдруг никто не забрал мою покупку. Очень удивилась, когда сотрудница магазина сказала, что они даже пытались меня найти. Я забрала свой десяток яиц с полочки и пошла домой. Спасибо большое!» — рассказала Ольга.

Будут ли сносить старые бараки

Жительница Слуцка позвонила в редакцию и задала вопрос: «Планируют ли в центре города сносить бараки довоенной постройки? Наш барак построен в 1932 году, состояние его соответствует возрасту. Слышала, что вроде планировали сносить такие старые постройки. Как узнать, действительно ли это так?» — интересуется женщина.

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Творческая сельчанка

Случчанин Михаил Тарасевич рассказал об интересном человеке Лиме Пенкиной (Жук), с которой вместе учился в школе. Она много лет проработала в клубе деревни Новый Рабак. Уйдя на пенсию, женщина продолжает заниматься творчеством на приусадебном участке. Даже создала домашний музей под открытым небом.

Идея читателя про крытый рынок

Оleg Дrozd после публикации о неиспользуемых зданиях Слуцка вспомнил про пустующие корпуса завода «Калибр», написав, что это место подходит для оборудования крытого рынка с хорошим подъездом к нему. Об этом он написал на нашей странице в «Одноклассниках» (ok.ru/slutsk).

О соседских «войнах»

Случчанин Анатолий написал в «Кур’ер» письмо, в котором рассказал, что уже несколько лет длится конфликт с соседом по дому. По словам мужчины, разбирательства в милиции, в суде и штрафы не привели к установлению мира, а только ухудшили состояние его здоровья.

Как победить плесень в квартире

После того как случчанка Ольга рассказала, что не может избавиться от плесени в квартире, читатели высказали мнение о причинах этого явления и давали ей свои советы на нашей странице в ВК (vk.com/kurjer) и Instagram (instagram.com/kurjer). Так buchalevgeyij написал, что «основная причина появления – плохо заделанные стыки либо плохое утепление стен снаружи. По его мнению, при работающем отоплении влажность не может быть высокой. Oksanaromanovich посоветовала средство HG: «Очень эффективная штука, убивает грибок и плесень, и больше она не появляется. Мне это средство помогло», — написала девушка. Machavve написала, что побороть эту проблему удалось только тогда, когда «утеплили стыки с внешней стороны и удалили плесень химическим средством».

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