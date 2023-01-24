В выходные дни повстречался нам на берегу Случи рыбак — разговорчивый, доброжелательный мужчина. Представился — Николай Русак.

Николай рассказал, что рыбалка — любимое занятие. Он приехал на Случь из микрорайона «Сахарный», потому что это место славится лучшими уловами. «Сюда со всего города приезжают, даже из Солигорска и деревень. Может, потому что ниже дамба, вот и рыбы больше», — сказал он.

По его словам за четыре часа поймал только одну штуку. Но его увлекает сам процесс тихой охоты и пребывание на природе.

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«Иногда езжу на дизеле на Солигорское водохранилище. Бывают удачные дни — и улов большой. Жена любит готовить рыбу. Живём мы с Анной уже 47 лет вместе. Нас ведь как воспитывали: раз женился, то на всю жизнь», — сказал Николай.

Как рассказал рыбак, он много лет проработал в детском саду, мастер на все руки. «Сейчас летом для меня главное занятие — лес: грибы, клюква, черника. Это хорошее подспорье в хозяйстве. Если не лениться, можно заработать. Вот дочерям по стиральной машине купили, себе — посудомойку».