В новом квартале микрорайона «Чехова», который ограничен улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем», уже возвели под крышу первую девятиэтажку. Планируется, что дом сдадут в этом году.

Слуцк, Чехова, строительство, дома, многоэтажки
Фотографии: Ольга Паздерина

На Публичной кадастровой карте рядом с первым домом появились ещё два участка под многоэтажки. Они обрели границы 6 января 2023 года.

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Напомним, что всего здесь хотят построить семь домов один другого выше (девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные) на 530 квартир. В середине будут несколько спортплощадок, велодорожки и так далее. А автостоянки расположат не во дворах, а снаружи микрорайона, как в новейших жилых комплексах Минска.

Слуцк, Чехова, строительство, дома, многоэтажки
Место, где построят ещё два дома
Слуцк, Чехова, строительство, дома, многоэтажки
Место, где построят ещё два дома

РАНЕЕ. Озвучена новая дата, когда в микрорайоне «Чехова» в Слуцке построят детский сад-начальную школу.

Слуцк, Чехова, строительство, дома, многоэтажки
Участок под детский сад-начальную школу

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