В новом квартале микрорайона «Чехова», который ограничен улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем», уже возвели под крышу первую девятиэтажку. Планируется, что дом сдадут в этом году.

На Публичной кадастровой карте рядом с первым домом появились ещё два участка под многоэтажки. Они обрели границы 6 января 2023 года.

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Напомним, что всего здесь хотят построить семь домов один другого выше (девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные) на 530 квартир. В середине будут несколько спортплощадок, велодорожки и так далее. А автостоянки расположат не во дворах, а снаружи микрорайона, как в новейших жилых комплексах Минска.

РАНЕЕ. Озвучена новая дата, когда в микрорайоне «Чехова» в Слуцке построят детский сад-начальную школу.

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