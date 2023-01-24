После небольшого перерыва, связанного с праздником Крещения Господня, продолжится курс лекций, который проводят краеведы и историки при поддержке Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер».

Завтра, 25 января, состоится встреча слушателей с краеведом Игорем Титковским. Он расскажет о творческих работах слуцкого фотохудожника Сомира Юхнина (1870 — ?). Этот фотограф оставил нам в наследие уникальные снимки. На них он запечатлел не только жителей города, но и сам город в конце 19 века и по 20-е годы прошлого столетия.

Лекция пройдёт 25 января в 19.00 в здании Слуцкой епархии по адресу: улица Максима Богдановича, 9.