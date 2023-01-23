Решила поделиться историей, которая произошла со мной на прошлой неделе, и поблагодарить продавцов.

После работы зашла за покупками в магазин №60 «Продукты» в 12-м городке. Была очень уставшая, дома «на автомате» разобрала пакет. А утром хватилась, что нет десятка яиц. Поняла, что могла их оставить в корзинке.

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Магазин ещё не открылся, пришлось поехать на работу. Махнула рукой, что заплатила за свою невнимательность 3,48 рубля. Тем более чек выбросила.

Вечером всё же решила заглянуть в магазин и узнать, вдруг никто не забрал мою покупку. Спросила у продавца, работала ли она вчера, и сказала, что я могла оставить яйца в корзинке. Оказалось, что да, забыла.

Очень удивилась, когда сотрудница магазина сказала, что они даже пытались меня найти. Я забрала свой десяток яиц с полочки и пошла домой. Спасибо большое!

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