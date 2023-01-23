Госстандарт провёл конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь-2022». В список лауреатов попали четыре слуцких предприятия с молочной и мясной продукцией, уксусом и алкогольными напитками.

«Кур’ер» проверил, есть ли эти лучшие товары в магазинах Слуцка.

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Для обзора взяли два фирменных объекта торговли, три сетевых магазина и один местный (госторговля), то есть всего 6 магазинов разных юридических лиц. Наличие товаров мы зафиксировали в первой половине дня 20 января.

Слуцкий сыродельный комбинат

Слуцк:

сыр «Рикотта Campaniolla», «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Адыгейский», «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Грана Падано», «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «PESTO», «Ясь Белоус» — только в одном сетевом.

Клецкий филиал:

масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, «Клецкая крыначка» — только в местном;

масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, «Клецкая крыначка» — нигде не было ;

; творог «Классический», обезжиренный, «Клецкая крыначка» — в 2-х сетевых и фирменном магазине комбината;

творог «Классический», 9%, «Клецкая крыначка» — в 3-х сетевых магазинах;

творог «Классический», 5%, «Ясь Белоус» — в 2-х сетевых и фирменном магазине комбината.

Любанский филиал:

сыр «Гройцер» зрелый, 50%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Старый Амстердам» выдержанный, 45%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Грювер особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было.

Копыльский филиал:

сыр «Российский особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Белорусское золото», 50%, ТМ «Complimilk» — нигде не было ;

; сыр «Белоозерский», 45%, ТМ, «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Копыльское золото», 50%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Вингенштейнский», 45%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Пани Коханку» с лепестками сафлора, 45%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было ;

; сыр «Харальд» с семенами чиа, 45%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было.

Стародорожский производственный участок:

мороженое пломбир «Клубника» в стаканчике, «Нежная королева» — в 2-х сетевых, местном и фирменном магазине комбината;

мороженое «Ленинградское» в глазури, «Нежная королева» — в 2-х сетевых, местном и фирменном магазине комбината;

масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, «Ясь Белоус» — во всех магазинах.

Солигорский филиал:

масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, «Ясь Белоус» — в 2-х сетевых, местном и фирменном магазине комбината;

сметана, 20%, «Ясь Белоус» — в 2-х сетевых и фирменном магазине комбината;

творог, 11%, «Ясь Белоус» — только в одном сетевом;

паста творожная пастеризованная «Покровская» с курагой, 5%, «Complimilk» — только в одном сетевом.

Слуцкий мясокомбинат

Колбаски «Презентти» высшего сорта — только в фирменном магазине комбината.

Слуцкий уксусный завод

уксус спиртовой для пищевых целей — местный магазин.

Вино-водочный завод «Колос» ОАО «ДОРОРС»

бренди — нигде не было ;

; аперитив — нигде не было.

В итоге из 31 наименования товаров ни в одном магазине не было 16 позиций. В основном это сыры.

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