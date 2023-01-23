Госстандарт провёл конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь-2022». В список лауреатов попали четыре слуцких предприятия с молочной и мясной продукцией, уксусом и алкогольными напитками.
«Кур’ер» проверил, есть ли эти лучшие товары в магазинах Слуцка.
Для обзора взяли два фирменных объекта торговли, три сетевых магазина и один местный (госторговля), то есть всего 6 магазинов разных юридических лиц. Наличие товаров мы зафиксировали в первой половине дня 20 января.
Слуцкий сыродельный комбинат
Слуцк:
- сыр «Рикотта Campaniolla», «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Адыгейский», «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Грана Падано», «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «PESTO», «Ясь Белоус» — только в одном сетевом.
Клецкий филиал:
- масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, «Клецкая крыначка» — только в местном;
- масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, «Клецкая крыначка» — нигде не было;
- творог «Классический», обезжиренный, «Клецкая крыначка» — в 2-х сетевых и фирменном магазине комбината;
- творог «Классический», 9%, «Клецкая крыначка» — в 3-х сетевых магазинах;
- творог «Классический», 5%, «Ясь Белоус» — в 2-х сетевых и фирменном магазине комбината.
Любанский филиал:
- сыр «Гройцер» зрелый, 50%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Старый Амстердам» выдержанный, 45%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Грювер особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было.
Копыльский филиал:
- сыр «Российский особый», 50%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Белорусское золото», 50%, ТМ «Complimilk» — нигде не было;
- сыр «Белоозерский», 45%, ТМ, «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Копыльское золото», 50%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Вингенштейнский», 45%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Пани Коханку» с лепестками сафлора, 45%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было;
- сыр «Харальд» с семенами чиа, 45%, ТМ «Ясь Белоус» — нигде не было.
Стародорожский производственный участок:
- мороженое пломбир «Клубника» в стаканчике, «Нежная королева» — в 2-х сетевых, местном и фирменном магазине комбината;
- мороженое «Ленинградское» в глазури, «Нежная королева» — в 2-х сетевых, местном и фирменном магазине комбината;
- масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское», 72,5%, «Ясь Белоус» — во всех магазинах.
Солигорский филиал:
- масло сладкосливочное несолёное, 82,5%, «Ясь Белоус» — в 2-х сетевых, местном и фирменном магазине комбината;
- сметана, 20%, «Ясь Белоус» — в 2-х сетевых и фирменном магазине комбината;
- творог, 11%, «Ясь Белоус» — только в одном сетевом;
- паста творожная пастеризованная «Покровская» с курагой, 5%, «Complimilk» — только в одном сетевом.
Слуцкий мясокомбинат
- Колбаски «Презентти» высшего сорта — только в фирменном магазине комбината.
Слуцкий уксусный завод
- уксус спиртовой для пищевых целей — местный магазин.
Вино-водочный завод «Колос» ОАО «ДОРОРС»
- бренди — нигде не было;
- аперитив — нигде не было.
В итоге из 31 наименования товаров ни в одном магазине не было 16 позиций. В основном это сыры.
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