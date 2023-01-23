Случчанка впервые за 30 лет побывала на симфоническом концерте

Случчанка Марина побывала на концерте симфонического оркестра впервые за 30 лет. Она написала нам о своих впечатлениях такими словами: «Петербургский оркестр Imperia Orchestra — 8 чудо света!». Вот что она рассказала.

Немного об оркестре и шоу

«Первый и последний раз на концерте симфонического оркестра я была в детстве, 30 лет назад. После того, как на днях попала на концерт большого симфонического оркестра Imperia Orchestra в Минске, пожалела, что не делала этого чаще, — рассказала Марина. — Оркестр состоял из 80 музыкантов, которые выступают в главных музыкальных театрах России. Дирижёр — Лев Дунаев. Они исполняют не только шедевры классики, но и современную музыку самых разных жанров и направлений. В программе были композиции из популярных фильмов: «Призрак оперы» «Гладиатор», «Гарри Поттер» «Список Шиндлера», «Три товарища», «Шерлок Холмс» и многих других.

Начало концерта

Как я поняла, люди добирались на концерт из разных уголков Беларуси. Даже образовалась очередь перед началом: работало несколько входов с досмотром (техника безопасности — на высшем уровне). Из-за аншлага концерт начался позже на полчаса. «Минск–Арена» вмещает 15 086 человек. И партер, и верхние ряды — всё было занято!

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Звук и свет

Главное ощущение – яркая и реальная иллюзия погружения при помощи музыки и световых эффектов в сюжет фильма, воспоминания, когда и где ты его смотрел, что ощущал. Ты — как бы герой и немного зритель, ты там, внутри сюжета, и весь окружающий мир для тебя не существует.

Впечатлило всё: само звучание оркестра, уникальное шоу, огромное количество восхищённых людей. Кто-то кричал после исполнения композиций, кто-то смотрел в бинокль, кто-то улыбался, глубоко погрузившись в свои мысли, а у некоторых по щекам текли слёзы…

Звук окутывает тело, буквально пронизывает его. Световое шоу визуально дополняет звучание, усиливает восприятие, смысловую нагрузку. Огромные экраны ещё больше возвеличивают артистов, они становятся просто исполинскими. Голоса срастаются с арфами, контрабасами, саксафонами… Дымовые пушки создают атмосферу таинственности и волшебства.

Когда музыка затихает, понижается, то создаётся впечатление, что ты один в 15-ти тысячном зале — нет ни единого звука, шёпота, шелеста. И только потом, когда бушующие внутри зрителей эмоции вырываются наружу, и зал ликует, ты вспоминаешь о том, что вокруг больше 15 тысяч человек!

В зале стояла гробовая тишина

Трудно сказать, что именно понравилось больше. Каждая композиция уникальна. После исполнения музыки из «Гладиатора», «Игры престолов», «Списка Шиндлера» зал задыхался от эмоций: кричали, свистели, хлопали в ладоши.

Меня впечатлила композиция из фильма «Список Шиндлера». Воздействие музыки усилилось видовой картиной: вокруг светились имена и номерные знаки в память о погибших в фашистких застенках. А световые огни, включенные в начале композиции, гасли один за другим, словно загубленные души. В зале стояла гробовая тишина.

Потрясающей стала реакция зрителей после исполнения саундтрека к фильму «Интерстеллар» — в зале зажглось тысячи фонариков. Удивил магический дудук (это инструмент) Виталия Погосяна. Описать словами не могу, но дудук вернул меня в далёкую юность к ночному костру с палатками и походами. Это необычный природный звук, в котором как бы смешались луна, ночной шёпот, шелелст, потрескование сверчков и пение ночных птиц.

Публика не отпускала музыкантов. Они играли на бис, исполняли композиции из «Охотников за приведениями», «Маленькой ёлочки», благодарили зрителей за тёплый приём.

«Послевкусие»

Передать все ощущения от живого звука оркестра словами не получится. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Домой в Слуцк вернулись около часу ночи, уставшие, но переполненные эмоциями и впечатлениями. Ты словно побывал в другом измерении, состояние потрясения сохраняется даже на следующий день. Из повседневных будней обязательно нужно вырываться на такие потрясающие концерты.

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