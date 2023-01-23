Посмотрите, чем занимались жители и гости Случчины на прошедшей неделе, с 16 по 22 января. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Самсонов Сергей (@sergey.slutsk)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я ЗНАЮ КАК (@lesnewskaia_elena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна (@kopat75alena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓨𝓪𝓷𝓪 𝓜𝓲𝓴𝓱𝓪𝓲𝓵𝓸𝓿𝓷𝓪 (@yaaaanushka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антонина💃 (@tonita_lav)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василевская Ольга (@vasilekk78)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karina Ricci (@1karinaslavaricci1)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Детский сад Нагорная Елена🇧🇾 (@nahornayalena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Герасимов Алексей (@alexi_gerasimys)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Кирашева (@olgakirasheva)

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