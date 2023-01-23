Сегодня в редакцию позвонила случчанка Светлана. Она не согласна с мнением жителя 11-го городка, которое было опубликовано на нашем сайте. Женщина попросила, чтобы её точка зрения о досуге в этом микрорайоне тоже была отражена.

Светлана сказала, что она на пенсии, живёт рядом и бывает в здании бывшего Дома офицеров.

«Я звоню не только от себя, но и по просьбе других. Мужчина прошёл по 11-му городку. Он считает, что патриотизм — это не заметить огромные лужи у мини-рынка, а пишет, что нет патриотических кружков в бывшем Доме офицеров.

Внутри там висит расписание кружков, в Instagram можно увидеть, какую огромную работу проводит филиал библиотеки. Про патриотическое воспитание хочу сказать. Лозоплетение, соломоплетение, театр «Батлейка» — это разве не патриотическое воспитание? Это сохранение и возрождение народных традиций. Есть библиотека. Я не знаю все кружки, которые там работают, назвала те, которые запомнила. Обычно там всегда стояли растяжки с теми услугами, которые есть в этом месте. Центр работает, библиотека работает».

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