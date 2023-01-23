Вдоль дамбы Солигорского водохранилища впервые увидел и удивился, что выпиливают древесную растительность.

Оказалось, это работники Солигорского предприятия мелиоративных систем очищают дамбу от растительности.

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«У нас 40 насосных станций, и все на печном отоплении. Мелкое сжигаем на месте, остальное заготавливаем на дрова для собственных нужд», — рассказал Роман Слогода, начальник участка этого предприятия.

И сразу вспомнилась бывшая крылатой фраза советских времён, принадлежащая Леониду Брежневу: «Экономика должна быть экономной».

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