Владимир Бойко, слуцкий предприниматель, коллекционер и меценат, владелец сайта «Наследие Слуцкого края», известен и своим трудом по увековечению памяти о Великой Отечественной войне. В январе он получил награду за военно-мемориальную работу.

Напомним, что Владимир Бойко вложил много труда и свои деньги в то, чтобы увековечить память бойцов 121-й стрелковой дивизии Красной Армии. Он установил в местах их гибели мемориал. Именно с его подачи и началось активное изучение военной истории дивизии. Предприниматель купил иностранные архивы, которые позволили выяснить, как именно передвигались фашисты, с которыми боролась дивизия в 1941 году.

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20 января Владимир Бойко получил нагрудный знак отличия «За адзнаку ў ваенна-мемарыяльнай рабоце». Согласно приказу, его наградили «за активное участие в поисковой и военно-мемориальной работе, личный вклад в сохранение уважительного отношения к погибшим при защите Отечества, их мужеству и героизму». Приказ о награждении подписал полковник Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооружённых Сил.

О подвиге воинов 121-й стрелковой дивизии Владимир Бойко рассказывает здесь.