Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. Уже прошло 3 недели, как отшумел Новый год. И если 2023 пока не приносит вам много радости, то самое время зарядиться позитивом вместе с 10-м выпуском наших путешествий по Беларуси. На сей раз мы отправимся даже не в районный центр, а в небольшие деревню и агрогородок, чтобы увидеть интересные «заброшки».

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

14 февраля уже далекого 2020 года я отправился в небольшую поездку в сторону Червенского района. Вряд ли Червенщина идеально подходит для знакового места празднования Дня Святого Валентина, однако у этого региона есть два неоспоримых преимущества.

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Во-первых, близость к столице. Во-вторых, наличие нескольких очень интересных достопримечательностей, о которых далеко не каждый даже и слышал.

Впрочем, о самом районном центре расскажем как-нибудь в другой раз, а сегодня остановимся на двух его необычных деревнях: Володута и Рованичи. В обеих из них остались лишь развалины старинных объектов. В Рованичах – усадьбы Слотвинских, а в Володуте – бровара.

Безусловно, главной целью поездки стали Рованичи. Володута изначально задумывалась лишь проходной точкой, где можно остановиться всего на 10 минут.

Володута

Малюсенькую деревню Володута знают сейчас по одноименному пиву. Находится деревня всего в 70 километрах от столицы. Расстояние вроде приемлемое, но как место для дачи привыкшему к комфорту жителю Минска вряд ли подойдёт. Так бы и оставаться Володуте неизвестной для туристов, если бы не развалины старинных бровара и спиртохранилища.

Вообще, доподлинно неизвестно, когда были построены оба здания винокуренного завода. Одни утверждают, что появились они в начале прошло века, другие говорят о 19 веке. Как бы то ни было, винокуренный завод в Володуте был сильно поврежден во время Первой мировой войны, а уже в советское время бровар стал зернохранилищем. Тем не менее, стены из бутового камня дошли до наших дней.

Кстати, внимательный читатель «Прыгод слуцака» мог заметить, что это не первый бровар, который встретился на нашем пути. Недалеко от Слуцка, в деревне Савичи Копыльского района, находится чем-то похожий бровар.

В итоге же вместо запланированных 10 минут мы остались на развалинах бровара в Володуте минимум полчаса. Казалось бы, ну что там смотреть? Но бывают такие места, которые не отпускают тебя, хочется изучать каждый камень, пройти по каждой ступеньке. Знали бы мы, что в Рованичах местная усадьба обладает ещё большей энергетикой и там мы проведем точно больше часа!

Рованичи

Усадьба в агрогородке Рованичи — это одна из наиболее интересных «заброшек» в Беларуси. К сожалению, бывший дворец сегодня постигла судьба большинства разваленных поместий: он увядает и дальше.

А в 19 столетии усадьба переживала золотое время и включала в себя собственно усадебный дом, стандартные хозпостройки, баню, кузницу, парк и многое другое. Пожалуй, «счастливчиком» спустя время оказался только парк, сохранившийся до наших дней чуть лучше остального.

Как всегда, необычной оказалась судьба усадьбы в советское время. Так, 20 лет рованичский дворец служил средней школой и принимал у себя учеников. А в 70-х годах тут располагалась больница.

О том, что в поместье всего 50 лет назад лечили, нам даже рассказала местная жительница. Увидев, что мы снимаем местную достопримечательность, женщина поспешила бросить нам: «А раньше тут была больница, моя мама работала в ней». После этой информации она дальше повела свой велосипед рядом с собой, грустно посмотрев на теперешние развалины некогда процветавшей усадьбы.