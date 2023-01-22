Долгие годы ExxonMobil пыталась убедить общественность, что связь между сжиганием ископаемого топлива и потеплением невозможно установить из-за «ненадёжности» климатических моделей.

В то же время ещё с конца 1970-х и до начала 1980-х годов учёные ExxonMobil точно спрогнозировали глобальное потепление, верно оценили количество углекислого газа, которое может привести к опасному повышению температуры, и даже предсказали момент, когда влияние деятельности человека на климат станет заметным, пишет «Медуза».

К такому выводу пришла группа американских исследователей, проанализировав внутренние документы исследователей ExxonMobil, созданные с 1977 по 2003 годы. Результаты этого анализа опубликованы в журнале Science.

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В июле 1977 года на встрече в штаб-квартире ExxonMobil старший научный сотрудник компании Джеймс Ф. Блэк заявил руководству, что углекислый газ от сжигания ископаемого топлива влияет на рост глобальной температуры на планете. Через год Блэк представил развёрнутый отчёт, предупредив менеджеров ExxonMobil, что удвоение концентрации углекислого газа в атмосфере повысит средние глобальные температуры на 2–3 градуса Цельсия.

Выслушав тревожный прогноз, руководство ExxonMobil запустило собственное масштабное исследование, призванное оценить влияние углекислого газа, происходящего из ископаемого топлива, на климат.

В 1979 году Exxon оснастила приборами танкер Esso Atlantic, чтобы отбирать пробы углекислого газа в воздухе и океане, а в 1980 году собрала группу специалистов, которые изучали чувствительность климата к накоплению углекислого газа в воздухе.

Уже к 1982 году учёные, участвующие в исследовании, создали собственные климатические модели для оценки влияния выбросов на глобальную температуру и подтвердили формировавшийся на тот момент научный консенсус: выбросы углекислого газа в атмосферу влияют на глобальную температуру Земли.

Таким образом, руководство компании уже в начале 1980-х понимало, что использование добываемого ей ископаемого топлива неизбежно повлияет на глобальный климат. Тем не менее, ExxonMobil решила действовать исходя из собственных интересов: к концу 1980-х она свернула исследовательскую программу и направила ресурсы на то, чтобы вызвать сомнения у общественности в реальности глобального потепления и влиянии на него ископаемого топлива.

ExxonMobil не первой обратила внимание на роль углекислоты в атмосфере. Но в 1970-х моделирование климата только зарождалось

Джеймс Блэк не был первым учёным, заговорившим о глобальном потеплении. К тому моменту, как он выступил перед руководством ExxonMobil, этой теме было посвящено немало научных работ.

Так, насколько сейчас известно, впервые парниковый эффект углекислого газа и масштаб его влияния на температуру Земли оценил шведский учёный Сванте Аррениус ещё в конце XIX века. Он подсчитал, что повышение концентрации углекислого газа в атмосфере в два раза приведёт к росту температуры на планете на 5–6 градусов Цельсия.

В 1950-х годах канадский физик Гилберт Пласс впервые использовал числовые компьютерные методы для той же задачи и весьма точно предсказал увеличение уровня углекислого газа в атмосфере в XX веке и его влияние на температуру планеты.

А в 1967 году климатолог Сюкуро Манабэ и его коллега Ричард Везеролд, опираясь на собственную климатическую модель, заявили, что удвоение содержания углекислого газа в атмосфере приведёт к повышению температуры на планете примерно на 2 градуса Цельсия. Впоследствии, в 2021 году, Сюкуро Манабэ присудили Нобелевскую премию по физике за моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления.

О глобальном повышении температуры в результате деятельности человека до исследований ExxonMobil в начале 1970-х говорил и советский учёный Михаил Будыко. В 1971 году на международной конференции по климатологии в Ленинграде он назвал глобальное потепление неизбежным, а позже заявил, что изменения климата могут быть заметны уже к концу XX века. Будыко довольно точно предсказал исчезновение льдов в Арктике, как и рост средних температур на Земле за последние полвека.

О том, что в ExxonMobil догадывались о потеплении, журналисты узнали несколько лет назад. Но до сих пор точность этих прогнозов никто не мог проверить

Первую серию публикаций о климатической программе ExxonMobil в 2015 году выпустили журналисты-расследователи Inside Climate News (ICN) — удостоенной Пулитцеровской премии некоммерческой организации, которая проводит анализ и предоставляет отчёты об изменении климата, энергетике и окружающей среде для общественности, бизнеса и политиков.

В основу опубликованных материалов легли сотни страниц внутренних документов ExxonMobil, многие из которых были написаны между 1977 и 1986 годами — во время активной фазы исследовательской программы компании. Кроме того, репортёры поговорили с бывшими сотрудниками ExxonMobil, учёными и федеральными чиновниками, а также изучили тысячи архивных документов, в том числе хранящихся в Массачусетском технологическом институте и Американской ассоциации содействия развитию науки.

Вывод расследователей был однозначен: ExxonMobil знала о глобальном потеплении и роли в нём ископаемого топлива, несмотря на то, что впоследствии отрицала эту связь и само потепление.

Хотя выводы, содержащиеся в документах ExxonMobil, обнародованных журналистами, были подробно изучены ранее, до сих пор никто не систематизировал содержащиеся в них числовые и графические данные и не сравнивал их с климатическими моделями, созданными независимыми учёными и государственными организациями. Кроме того, точность климатических моделей ExxonMobil, разработанных в конце 1970-х — начале 1980-х годов можно было бы проверить, сравнив их с изменениями температуры, которые учёные наблюдали в последние десятилетия.

Как раз это и решили сделать авторы исследования, опубликованного в журнале Science. Они хотели понять, что именно знали производители ископаемого топлива и насколько точными оказались их прогнозы. Вот что они выяснили.

Что удалось установить в результате анализа документов?

Исследования ExxonMobil точно предсказали глобальное потепление. Некоторые прогнозы компании предполагали слишком сильное потепление, другие — недостаточное, но большинство из них (от 63 до 83%) статистически согласовывались с наблюдаемыми впоследствии реальными температурами. Кроме того, данные практически совпали с прогнозами независимых учёных того времени. Так, согласно документам компании, среднее потепление составляло 0,20 ± 0,04 градуса Цельсия за десятилетие. При этом в 18 академических и государственных прогнозах утверждалось, что температура на планете будет повышаться на 0,19 ± 0,03 градуса Цельсия за десятилетие.

Некоторые прогнозы компании предполагали слишком сильное потепление, другие — недостаточное, но большинство из них (от 63 до 83%) статистически согласовывались с наблюдаемыми впоследствии реальными температурами. Кроме того, данные практически совпали с прогнозами независимых учёных того времени. Так, согласно документам компании, среднее потепление составляло 0,20 ± 0,04 градуса Цельсия за десятилетие. При этом в 18 академических и государственных прогнозах утверждалось, что температура на планете будет повышаться на 0,19 ± 0,03 градуса Цельсия за десятилетие. В компании отвергли вероятность глобального похолодания. В то время, когда ExxonMobil проводила исследования, в научных кругах обсуждалось не только глобальное потепление, но и другой вариант изменения климата, глобальное похолодание. Согласно обзору научных работ, этой теории было посвящено 14% рецензируемой литературы в период с 1965 по 1977 годы. Однако в ExxonMobil в то же время пришли к выводу о том, что глобальное похолодание и наступление нового ледникового периода — маловероятный сценарий. В этом смысле компания оказалась на стороне большей части рецензируемой литературы 1970-х годов, предсказавшей глобальное потепление из-за деятельности человека.

В то время, когда ExxonMobil проводила исследования, в научных кругах обсуждалось не только глобальное потепление, но и другой вариант изменения климата, глобальное похолодание. Согласно обзору научных работ, этой теории было посвящено 14% рецензируемой литературы в период с 1965 по 1977 годы. Однако в ExxonMobil в то же время пришли к выводу о том, что глобальное похолодание и наступление нового ледникового периода — маловероятный сценарий. В этом смысле компания оказалась на стороне большей части рецензируемой литературы 1970-х годов, предсказавшей глобальное потепление из-за деятельности человека. В ExxonMobil точно спрогнозировали, когда антропогенное глобальное потепление станет заметным на фоне естественных колебаний климата. Учёные компании пришли к выводу, что это должно произойти около 2000 года (± 5 лет). Так и случилось: в 1995 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) объявила об обнаружении антропогенного воздействия на глобальную температуру. Свой вывод МГЭИК подтвердила с большей уверенностью в 2000 году и во всех последующих оценочных докладах.

В ExxonMobil верно оценили количество углекислого газа, которое может привести к опасному повышению температуры. Пять исследований, опубликованных учёными ExxonMobil с 1982 по 2005 год, были посвящены углеродному бюджету — то есть учёту поступления и расхода углерода в атмосфере Земли. Из них следует, что для удержания глобального потепления на отметке 2 градуса Цельсия выбросы следует ограничить 251–716 гигатоннами углерода в период с 2015 по 2100 годы. Недавние расчёты показали более точные, но не противоречащие этим цифры — от 442 до 651 гигатонны. Таким образом, прогнозы ExxonMobil соответствовали лучшим современным оценкам.

Вместо публикации исследований, ExxonMobil начала кампанию «забалтывания» антропогенного потепления. По крайней мере, так считают журналисты и авторы исследования в Science

Журналисты ICN со ссылкой на внутренние документы Exxon и интервью с её бывшими сотрудниками утверждали, что компания вмешивалась в работу должностных лиц в правительстве США и работу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, участники которой отвечали за научный консенсус в отношении глобального потепления. Так, например, ExxonMobil убедила Белый дом заблокировать переназначение председателя МГЭИК, а ведущий исследователь компании Брайан Флэннери подталкивал администрацию президента США полностью пересмотреть государственную науку о климате. Компания хотела, чтобы новая стратегия сосредоточилась на неопределённостях.

Чтобы посеять эти неопределённости, ExxonMobil использовала отрицание и дезинформацию. Как писали в расследовании журналисты ICN (об этом же говорят авторы публикации в Science), в пресс-релизах компании, публичных выступлениях её представителей, рекламных публикациях в СМИ, а также исследовательских отчётах, финансируемых ExxonMobil, глобальное потепление ставилось под сомнение, как и роль в этом процессе углекислого газа. В некоторых материалах критике подвергались учёные, утверждающие, что деятельность человека влияет на глобальную температуру на планете. ExxonMobil не стеснялась критиковать отчёты МГЭИК.

Как отмечали журналисты ICN, ExxonMobil финансировала десятки организаций, размещающих на своих сайтах информацию, которая искажает научные данные об изменении климата и отрицает доказательства того, что парниковые газы вызывают повышение температуры на планете.

В период, когда президентом был Джордж Буш-младший, представители ExxonMobil отправляли в Белый дом служебные записки, в которых рекомендовали заменить правительственных учёных, принимающих решения по климатическим вопросам. Вместо них лоббисты компании предлагали привлечь к работе тех, кто критиковал глобальное потепление. Всё это происходило, когда администрация разрабатывала новую государственную стратегию исследований климата.

Компания стала участником двух судебных процессов, один из которых ей удалось выиграть. Второй продолжается

В 2015 году, после выхода публикаций в СМИ об ExxonMobil, генеральный прокурор Нью-Йорка начал расследование, чтобы выяснить, лгала ли компания общественности о рисках изменения климата или инвесторам — о том, как эти риски могут повредить нефтяному бизнесу. В результате в 2019 году суд постановил, что после четырёх лет расследования прокурор так и не смог доказать нарушение компанией «закона Мартина» — закона штата Нью-Йорк о борьбе с мошенничеством.

В 2016 году расследование в отношении ExxonMobil начали в штате Массачусетс. Генеральный прокурор штата Мора Хили (в 2022 году она стала губернатором Массачусетса) заявила, что хочет проверить, вводила ли ExxonMobil в заблуждение потребителей и инвесторов о влиянии ископаемого топлива на изменение климата.

После трёхлетнего расследования в 2019 году Хили подала в суд на ExxonMobil за введение в заблуждение потребителей (через свою рекламу) и инвесторов — относительно рисков для бизнеса Exxon, связанных с изменением климата. ExxonMobil попыталась отклонить иск через Верховный суд штата, назвав его политически мотивированным, но судья встал на сторону прокурора: весной 2022 года он постановил, что Мора Хили может возбудить дело против ExxonMobil.

Пока неясно, чем закончится процесс в Массачусетсе, последует ли за ним какое-то наказание. Однако можно предположить, что нефтедобывающие компании, включая ExxonMobil, ещё нескоро в полной мере признают то влияние, которое их деятельность оказывает на изменение климата.