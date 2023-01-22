Микрорайон наш, 11 городок, довольно большой, несколько тысяч человек точно есть. Единственная магистраль — ул. Социалистическая, ну и основная жизнь сосредоточена, конечно, на ней. Хочу поделиться своими наблюдениями за тем, что происходит здесь в выходные дни.

Ближе к обеду, погода хорошая, но народу на улицах и во дворах нет. Пожалуй, только два места притяжения: река и мини-рынок.

Рыбаков много

Как только разлилась Случь, рыбаков заметно прибавилось. Они сидят здесь целыми днями. И количество выловленной рыбы, как кажется, совсем не главное. Важнее — общение с природой. Хотя один из любителей вспомнил, как на этом месте поймал щуку в 7 килограмм.

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Мини-рынок

Многие жители микрорайона не изменяют любимому месту — мини-рынку. Они говорят, что он оправдывает своё название, потому что купить можно всё необходимое. Славятся своей продукцией мясной, хлебный, молочный павильоны. Есть здесь и овощи, фрукты, и корм для собак. Ряды для садоводов-огородников никогда не пустуют. В разное время возникали слухи, что мини-рынок закроют. И хорошо, что он продолжает действовать.

Вдоль по улице

В районе конечной остановки и сквера Героев народу тоже немного: несколько прогуливающихся пар и владельцы собак со своими питомцами. Люди общаются и животные тоже. Жаль, что сошёл снег, и всё, что было укрыто от глаз прохожих, вылезло наружу.

У бывшего Дома офицеров никого нет

Самое значительное, а сейчас уже и историческое здание в 11 городке — бывший Дом офицеров. Оно построено ещё до войны. В 2017 году перед ним расчистили площадку, вырубили несколько десятков старых деревьев. Как писали в СМИ, обсуждались разные варианты: или детская площадка будет или место для праздничных гуляний. Но пока ничего так и не появилось.

Судя по вывескам, в огромном здании сейчас работает Центр традиционной культуры, библиотека и пункт охраны общественного порядка. Что проводится в Центре — трудно сказать, никаких афиш предстоящих мероприятий не было вывешено. И народа не замечено.

Хочется высказать мнение, что это здание можно было бы использовать по разным направлениям. Организовать кружки для детей и взрослых, студии, спортивный зал. Можно открыть патриотический и спортивный клуб для подростков, где бы они могли заняться чем-то полезным, а не бродить во дворах. Как говорят старожилы, тут даже кафе было. Думаю, что центр культуры мог бы стать местом активного досуга для жителей микрорайона. А такого места в 11 городке явно не хватает.

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