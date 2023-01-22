Благосостояние 81 миллиардера уже превысило половину всего мирового богатства. К такому выводу пришли исследователи благотворительной организации Oxfam.

В докладе организации также сказано, что 1% самых богатых людей мира принадлежит почти 46% мирового благосостояния. В то же время на беднейшую часть населения планеты приходится всего 0,75% мирового богатства.

Авторы доклада считают, что с начала пандемии в 2020 году миллиардеры богатели на $2,7 млрд в сутки. Причём текущее десятилетие уже окрестили «финансовым бумом для самых богатых».

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Ещё одна впечатляющая цифра из доклада: за три года 1% самых богатых людей мира нарастил своё состояние на $26 трлн. Богатство остального населения планеты, то есть 99%, выросло всего на $16 трлн, пишет Office Life.

К слову, больше всех разбогатели те, кто занят в пищевой промышленности и энергетике: 95 продовольственных и энергетических корпораций удвоили свою прибыль к 2022 году.

Аналитики Oxfam предложили ввести налог до 5% на доходы мультимиллионеров и миллиардеров. По их мнению, это принесёт около $1,7 трлн в год и спасёт от нищеты 2 млрд человек.

Ранее эксперты благотворительной организации также подсчитали, что в 2020–2021 годах каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер.